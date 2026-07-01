Expulsaron del país a dos ciudadanos peruanos que habían ingresado de manera irregular

Resumen para apurados
- La Dirección Nacional de Migraciones expulsó a dos ciudadanos peruanos tras detectar su ingreso irregular al país durante un control de Gendarmería en la provincia de Formosa.
- Los implicados fueron detectados en un control vehicular en la Ruta 95. Tras labrarse las actas de infracción, se los trasladó a Salta para salir vía el paso Aguas Blancas.
- El operativo expone la continuidad de los controles conjuntos entre Gendarmería y Migraciones para garantizar el cumplimiento de la ley de permanencia e ingreso al país.
La Dirección Nacional de Migraciones ordenó la expulsión inmediata de dos ciudadanos peruanos tras detectar irregularidades en su situación migratoria durante un control de Gendarmería en Formosa. Ambos fueron trasladados hasta Salta para abandonar el país por el paso internacional Aguas Blancas–Bermejo.
Dos ciudadanos de nacionalidad peruana fueron expulsados del territorio argentino luego de que las autoridades detectaran que habían ingresado de manera irregular al país. La medida fue dispuesta por la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) tras un operativo realizado por efectivos de Gendarmería Nacional en la provincia de Formosa.
El procedimiento comenzó durante un control vehicular sobre la intersección de la Ruta Nacional Nº 95 y la Ruta Provincial Nº 9, en la localidad formoseña de Subteniente Perín.
Detectaron irregularidades durante un control vehicular
El operativo fue llevado adelante por efectivos de la Sección Núcleo, dependiente del Escuadrón 18 "Lomitas", quienes detuvieron una camioneta para realizar un control de rutina.
Al verificar la documentación de los ocupantes, los gendarmes constataron que los dos pasajeros, ambos ciudadanos peruanos, presentaban irregularidades en su situación migratoria.
Ante esta situación, se dio intervención inmediata a la Dirección Nacional de Migraciones, que evaluó el caso y resolvió avanzar con el procedimiento previsto por la normativa vigente.
Migraciones ordenó la expulsión inmediata
Siguiendo las instrucciones de la autoridad migratoria, el personal de Gendarmería notificó a ambos ciudadanos mediante las correspondientes Actas de Declaración Migratoria e Intimación a Regularizar su Situación, además de las Actas de Constatación de Flagrancia.
Tras el análisis del caso, la Dirección Nacional de Migraciones dispuso la expulsión inmediata del territorio argentino.
Fueron trasladados hasta Salta para salir del país
Una vez cumplidas las actuaciones administrativas, los ciudadanos fueron trasladados al asiento del Escuadrón 19 "Ingeniero Juárez", desde donde continuó el operativo hacia la provincia de Salta.
El traslado finalizó en la Sección Seguridad Vial "Pichanal", dependiente del Escuadrón 20 "Orán", para completar los trámites correspondientes y concretar el egreso del país.
La salida se realizó a través del Paso Fronterizo Internacional Aguas Blancas (Argentina) – Bermejo (Bolivia), conforme a la disposición emitida por la Dirección Nacional de Migraciones.
Control migratorio y fronterizo
El procedimiento forma parte de los controles que realizan de manera conjunta Gendarmería Nacional y la Dirección Nacional de Migraciones en distintos puntos del país para verificar el cumplimiento de la legislación migratoria vigente y detectar situaciones de permanencia o ingreso irregular al territorio argentino.