El gesto que hacés al cruzar la calle dice mucho de vos: la explicación de la psicología

Resumen para apurados
- La psicóloga Jennifer Veilleux explicó recientemente en EE.UU. que agradecer a los conductores al cruzar la calle revela altos niveles de amabilidad y responsabilidad.
- El análisis se basa en el modelo científico de las cinco grandes dimensiones de la personalidad (OCEAN), rechazando los test populares que encasillan de manera rígida.
- Este estudio destaca cómo las pequeñas acciones cotidianas reflejan el respeto por las normas de tránsito y la decencia común, mejorando la convivencia urbana a futuro.
A veces en el rally de autos en el que se convierte una calle transitada, uno de los vehículos demuestra un acto de compasión. Es en ese momento en que el conductor se detiene que algunos atinan a atravesar la senda peatonal con la mayor rapidez mientras que otros deciden tomarse el tiempo para levantar la mano o hacer un gesto con la cabeza en señal de agradecimiento. Esta pequeña actitud esconde información fascinante sobre la mente de algunas personas. Según los expertos en psicología, el comportamiento en la calle revela mucho más de lo que imaginamos sobre la forma de ser.
Para entender este fenómeno, Jennifer C. Veilleux, psicóloga clínica y profesora de la Universidad de Arkansas, Fayetteville explicó a la revista Hola! cuál es la base del pensamiento psicológico. La especialista derribó un mito común de entrada: la ciencia no respalda la idea de que existan "tipos" cerrados de personalidad. "Los seres humanos no encajan perfectamente en cajas, y por lo tanto no deberían explicarse por tipos", explica la experta, señalando que los test populares que nos encasillan en categorías rígidas se acercan más a la pseudociencia que al verdadero estudio de la mente.
El modelo de los cinco grandes rasgos
En lugar de etiquetas fijas, la psicología científica se basa hoy en las llamadas "cinco grandes dimensiones de la personalidad", conocidas en inglés bajo el acrónimo OCEAN (Apertura a la experiencia, Responsabilidad, Extraversión, Amabilidad y Neuroticismo). Cada persona se ubica en un punto diferente dentro del espectro de estos cinco rasgos. "En cada uno de estos rasgos, las personas pueden situarse desde un nivel muy bajo hasta uno muy alto, aunque la mayoría tiende a caer en el medio", señala Jennifer C. Veilleux.
La apertura a la experiencia define a quienes buscan la novedad y el aprendizaje, mientras que la extraversión mide la tendencia a disfrutar del contacto social. Por su parte, el neuroticismo se vincula con la inestabilidad emocional y la facilidad para estresarse. Sin embargo, para entender el misterio del peatón agradecido, hay dos rasgos específicos que entran en juego de manera determinante: la amabilidad (u orientación a llevarse bien con los demás) y la responsabilidad (vinculada a la organización y el respeto por las normas).
Lo que tu gesto revela en la calle
Si sos de los que no pueden evitar dar las gracias cuando un vehículo se detiene, pertenecés a un grupo con características muy claras. "Imagino que un peatón que agradece a los autos al cruzar la calle tiende a ser más alto tanto en amabilidad como en responsabilidad, especialmente en responsabilidad", detalla la psicóloga clínica.
Este comportamiento refleja una profunda valoración de la convivencia urbana. "Mostrar agradecimiento a un auto por reducir la velocidad y detenerse significa que el auto (y el peatón) están siguiendo las normas de tránsito y las reglas implícitas de la decencia común", afirma Jennifer C. Veilleux. Quienes tienen una alta responsabilidad prestan mucha atención a las reglas, y las personas amables tienden a reconocer el esfuerzo ajeno.