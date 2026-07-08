El gesto que hacés al cruzar la calle dice mucho de vos: la explicación de la psicología

A veces en el rally de autos en el que se convierte una calle transitada, uno de los vehículos demuestra un acto de compasión. Es en ese momento en que el conductor se detiene que algunos atinan a atravesar la senda peatonal con la mayor rapidez mientras que otros deciden tomarse el tiempo para levantar la mano o hacer un gesto con la cabeza en señal de agradecimiento. Esta pequeña actitud esconde información fascinante sobre la mente de algunas personas. Según los expertos en psicología, el comportamiento en la calle revela mucho más de lo que imaginamos sobre la forma de ser.