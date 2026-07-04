Cuatro actitudes tóxicas que te impiden superar a un ex, según un grupo de psicólogos

Errores clásicos que te impiden superar la ruptura, según los psicólogos

Los bucles del “por qué”. Para los especialistas, buscar las razones que motivaron la ruptura puede ser útil siempre que se haga de forma saludable. Pero el otro extremo es dar vueltas al tema de forma incesante. Probablemente esto no arroje más luz sobre las conclusiones a las que ya se había llegado. Repetir una y otra vez un análisis en la cabeza da una falsa sensación de que se está descubriendo algo. Las obsesiones, en contrapartida, incrementan las emociones displacenteras.