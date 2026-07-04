SociedadSalud

Cuatro actitudes tóxicas que te impiden superar a un ex, según un grupo de psicólogos

Especialistas en salud mental advierten sobre las conductas y trampas que boicotean el proceso de duelo tras el fin de una relación y extienden el malestar de forma innecesaria.

Cuatro actitudes tóxicas que te impiden superar a un ex, según un grupo de psicólogos
Imagen generada con la inteligencia artificial de Gemini
Por Milagro Corbalán Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El centro psicológico Cipsia de Madrid detalló recientemente las cuatro conductas tóxicas que impiden superar una ruptura amorosa, debido a que boicotean el duelo emocional.
  • Estas trampas incluyen obsesionarse con el 'por qué', espiar al ex en redes, idealizar los buenos momentos y forzar una amistad prematura para recuperar la relación.
  • Evitar estas actitudes ayuda a procesar el duelo de manera saludable, protegiendo la salud mental y permitiendo una reacomodación efectiva hacia una nueva etapa individual.
Resumen generado con IA

Las separaciones suelen tener una parte difícil que impacta en la salud mental y, aunque muchas veces se plantean para un bien posterior, el resultado se siente demasiado lejano en las primeras instancias. Es que las rupturas implican transitar un proceso en el que lo mutuo se convierte en individual. Hacer el camino de reacomodación, en el que la vida debe amoldarse a un nuevo estilo, puede ser costoso porque suelen aparecer actitudes que solo logran un retroceso.

¿Por qué desbloqueamos el celular todo el tiempo? La explicación de la psicología

¿Por qué desbloqueamos el celular todo el tiempo? La explicación de la psicología

Alejarse y abandonar viejos hábitos no se logra más que con la práctica. El cerebro, al estar acostumbrado a un modo de vivir y compartir, tiende a querer resguardar esas estructuras de las que, de a poco, debe deshacerse una persona que acaba de separarse. El grupo de psicólogos cognitivo-conductuales madrileños, Cipsia, señala que hay cuatro posturas que, una vez tomadas, representan el indeseado retroceso.

Errores clásicos que te impiden superar la ruptura, según los psicólogos

Los bucles del “por qué”. Para los especialistas, buscar las razones que motivaron la ruptura puede ser útil siempre que se haga de forma saludable. Pero el otro extremo es dar vueltas al tema de forma incesante. Probablemente esto no arroje más luz sobre las conclusiones a las que ya se había llegado. Repetir una y otra vez un análisis en la cabeza da una falsa sensación de que se está descubriendo algo. Las obsesiones, en contrapartida, incrementan las emociones displacenteras.

Comprobar un cambio de página. Es agradable reconocer el cambio de página propio. Pero en una separación, puede ser innecesario chequear constantemente si el otro también pasó de página. Las redes sociales dificultan el alejamiento completo, siempre a disposición del saber público. Comprobar si hay cambios, o no, en la vida de un ex, es una forma de no asumir la ruptura y entrar en una búsqueda incesante que solo fomenta las esperanzas de volver a lo que alguna vez fue.

Qué significa dormir con la puerta cerrada, según la psicología

Qué significa dormir con la puerta cerrada, según la psicología

Añoranza de los buenos momentos. El pensamiento en loop tiene la capacidad de revivir emociones de gran intensidad: mientras más se piensa, más fuerte puede volverse un sentimiento. Reavivar las emociones de enamoramiento hacia una pareja anterior no es solo recordar de forma positiva; es, también, revivir los sentimientos de una relación extinta que llegó a su fin. Además, esto conlleva frecuentemente la aparición de un sentimiento de nostalgia, extrañamiento y soledad del que precisamente se intenta huir en una ruptura.

Ser amigos antes de tiempo. Las relaciones cordiales brindan paz, por lo que no es descabellado pensar que se puede mantener un vínculo saludable con una expareja. Pero el volver a ser amigos debe darse en el momento indicado y no antes de tiempo. Ser amigos es posible tras finalizar la relación. El peligro detrás de esta actitud, según los especialistas, reside en que suele usarse como una estrategia para recuperar la confianza y la relación ya terminada.

Aunque es fácil caer en estas actitudes que hasta a veces se disfrazan bajo nobles intenciones, es importante evitarlas para poder hacer un camino limpio y cuidar la salud mental tras una separación dolorosa.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Arreglemos esto y que sea rápido
1

Arreglemos esto y que sea rápido

La Capital de la desconfianza: por qué Chahla todavía no da el “sí”
2

La Capital de la desconfianza: por qué Chahla todavía no da el “sí”

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán redujo 7.535 empleados en dos años y medio
3

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán redujo 7.535 empleados en dos años y medio

Messi tuvo un socio de lujo
4

Messi tuvo un socio de lujo

Revés judicial para Manuel Adorni: prohíben su salida del país sin autorización judicial previa
5

Revés judicial para Manuel Adorni: prohíben su salida del país sin autorización judicial previa

Ranking notas premium
Bienvenidos a Peronia
1

Bienvenidos a Peronia

Carlos Albaca: la caída del fiscal que investigó el caso Lebbos durante siete años y terminó condenado por encubrimiento
2

Carlos Albaca: la caída del fiscal que investigó el caso Lebbos durante siete años y terminó condenado por encubrimiento

La Corte Suprema cerró la última vía judicial del ex juez Pisa y quedó firme su destitución por el caso Tacacho
3

La Corte Suprema cerró la última vía judicial del ex juez Pisa y quedó firme su destitución por el caso Tacacho

La Capital de la desconfianza: por qué Chahla todavía no da el “sí”
4

La Capital de la desconfianza: por qué Chahla todavía no da el “sí”

A 10 años de un Bicentenario que no sirvió para nada
5

A 10 años de un Bicentenario que no sirvió para nada

Más Noticias
Sismos en Córdoba: dos temblores sacudieron la provincia en pleno partido de la Selección

Sismos en Córdoba: dos temblores sacudieron la provincia en pleno partido de la Selección

La ola polar no da tregua: 18 provincias están bajo alerta por frío extremo y hay zonas con alerta naranja

La ola polar no da tregua: 18 provincias están bajo alerta por frío extremo y hay zonas con alerta naranja

Ahorro de energía: qué gasta menos, el aire acondicionado, el calefactor o el caloventor

Ahorro de energía: qué gasta menos, el aire acondicionado, el calefactor o el caloventor

Sábado bajo alerta meteorológica amarilla en el NOA: vientos de hasta 120 km/h

Sábado bajo alerta meteorológica amarilla en el NOA: vientos de hasta 120 km/h

Arreglemos esto y que sea rápido

Arreglemos esto y que sea rápido

Pornografía con IA en el aula: “No es una travesura, es violencia digital”

Pornografía con IA en el aula: “No es una travesura, es violencia digital”

Crearon con IA imágenes pornográficas de sus compañeras

Crearon con IA imágenes pornográficas de sus compañeras

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán redujo 7.535 empleados en dos años y medio

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán redujo 7.535 empleados en dos años y medio

Comentarios