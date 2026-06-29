Aguardan la validación de SUBE para que rija el boleto a $1.700 en San Miguel de Tucumán

El nuevo valor del boleto del transporte urbano de pasajeros a $1.700 entraría en vigencia entre mañana y el miércoles. Será a partir de que finalicen los procedimientos técnicos necesarios para actualizar el Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) a nivel nacional. Aunque la Municipalidad de San Miguel de Tucumán promulgó el viernes la ordenanza que autoriza el incremento tarifario, la aplicación efectiva dependerá de que la Nación complete la validación del nuevo cuadro en las máquinas instaladas en los colectivos, según informaron fuentes oficiales.
La disposición fue publicada en el Boletín Oficial municipal N° 4.945 mediante la Ordenanza N° 5.531, que ratifica el aumento del 36% que aprobó el Concejo Deliberante con votos divididos.
A la espera
Fuentes oficiales de la Municipalidad explicaron que el pedido para modificar la tarifa de $12.50 a $1.700 en el sistema ya fue elevado a las autoridades nacionales, responsables de la administración de SUBE. Según estimaron, la actualización podría quedar habilitada entre mañana y el miércoles, momento en el que las máquinas validadoras comenzarán a cobrar automáticamente el nuevo importe.
Desde el municipio señalaron que el procedimiento resulta indispensable para garantizar el correcto funcionamiento del Atributo Social de SUBE, un beneficio que permite mantener un descuento del 55% sobre el valor del boleto para distintos sectores de la población.
Entre los beneficiarios del programa se encuentran jubilados y pensionados, estudiantes alcanzados por el programa Progresar, veteranos de la Guerra de Malvinas y ciudadanos inscriptos en diversos programas sociales nacionales. Una vez que el sistema sea actualizado, el beneficio continuará aplicándose de manera automática sobre la nueva tarifa.
Con el boleto general fijado en $1.700, el descuento del 55% representará una bonificación de $935 por viaje, por lo que los usuarios alcanzados por el Atributo Social abonarán $765. Desde la Municipalidad aclararon que quienes ya cuentan con este beneficio no deberán realizar ninguna gestión adicional ni efectuar trámites para conservarlo, ya que la actualización quedará reflejada automáticamente en el sistema.
La implementación escalonada busca evitar inconvenientes en el funcionamiento de la tarjeta SUBE y garantizar que los descuentos continúen aplicándose correctamente desde el primer día de vigencia del nuevo cuadro tarifario. De esa manera, el incremento alcanzará tanto a la tarifa general como a las modalidades bonificadas previstas por el sistema nacional.
Votación ajustada
La actualización del precio del boleto se dio el jueves 18, luego de meses de conversaciones, debates, pedidos de informes y reclamos de los empresarios.
Los 17 concejales de la Capital -el edil del PJ Gonzalo Carrillo Leito se ausentó, con previo aviso- afrontaron la votación más ajustada de la actual gestión.
La votación en el recinto salió nueve a ocho. Los afirmativos fueron: el bloque peronista (José María Franco, Ernesto Nagle, Fernando Juri, Eduardo Molina, Hugo Andina Lizárraga y Emiliano Vargas Aignasse) y los unibloques Acción Vecinal (Cristian Abel) y Libres del Sur (Gastón Gómez).
En tanto, los votos en contra correspondieron a los radicales José María Canelada, Gustavo Cobos, Leandro Argañaraz y Federico Romano Norri; los alfaristas Carlos Ale y Ana González, y los bussistas Ramiro Ortega y Alfredo Terán de Zavalía.
En una segunda parte de la sesión también se autorizó la suba del 33% en la tarifa de taxis.