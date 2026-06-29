Aguardan la validación de SUBE para que rija el boleto a $1.700 en San Miguel de Tucumán

El nuevo valor del boleto del transporte urbano de pasajeros a $1.700 entraría en vigencia entre mañana y el miércoles. Será a partir de que finalicen los procedimientos técnicos necesarios para actualizar el Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) a nivel nacional. Aunque la Municipalidad de San Miguel de Tucumán promulgó el viernes la ordenanza que autoriza el incremento tarifario, la aplicación efectiva dependerá de que la Nación complete la validación del nuevo cuadro en las máquinas instaladas en los colectivos, según informaron fuentes oficiales.