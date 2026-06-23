El beso viral del técnico de Noruega que ocultaba una conmovedora historia de superación

El milagro que cambió su vida para siempre

La rápida intervención del médico Frank Odgaard fue clave para salvarle la vida. El profesional le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar y utilizó un desfibrilador hasta lograr estabilizarlo. “Fue un milagro porque su corazón estuvo parado 12 minutos”, explicó. Con el paso del tiempo, Solbakken transformó aquella experiencia en una enseñanza de vida. “El paro cardíaco unió más a mi familia y me enseñó a ver la vida de otra manera. Ahora entiendo lo que realmente importa”, reflexionó el entrenador, que hoy celebra una clasificación mundialista después de haber superado una de las pruebas más difíciles imaginables.