Copa del Mundo

El beso viral del técnico de Noruega que ocultaba una conmovedora historia de superación

Tras la clasificación a los 16avos de final, Stale Solbakken protagonizó una emotiva escena junto a su esposa.

EMOCIÓN. Stale Solbakken buscó a su esposa en las tribunas tras la clasificación de Noruega y protagonizó una de las imágenes más conmovedoras del Mundial.
EMOCIÓN. Stale Solbakken buscó a su esposa en las tribunas tras la clasificación de Noruega y protagonizó una de las imágenes más conmovedoras del Mundial.
Hace 26 Min

Resumen para apurados

  • Stale Solbakken, DT de Noruega, celebró la clasificación a 16avos del Mundial 2026 besando a su esposa en la tribuna tras vencer 3-2 a Senegal luego de una dura historia de vida.
  • En 2001, Solbakken sufrió un paro cardíaco de 12 minutos durante un entrenamiento y estuvo clínicamente muerto. Su milagrosa recuperación fortaleció el vínculo con su familia.
  • El emotivo festejo no solo destaca el logro deportivo de Noruega en el torneo, sino que resalta el valor de la resiliencia y la unión familiar ante la adversidad extrema.
Resumen generado con IA

La clasificación de Noruega a los 16avos de final del Mundial 2026 dejó una de las imágenes más emotivas del torneo. Tras el triunfo por 3-2 sobre Senegal, el entrenador Stale Solbakken subió a las tribunas para abrazar y besar a su esposa, Anniken Solbakken, en una escena que rápidamente se volvió viral en todo el mundo.

El técnico explicó luego cómo se produjo el momento que captó la atención de miles de aficionados. “No sabía dónde estaban ubicados, así que tuve que encontrar la manera de subir a las tribunas”, comentó con naturalidad después del encuentro. Además, celebró el rendimiento de Erling Haaland, autor de dos goles, aunque bromeó sobre una ocasión desperdiciada: “Hoy sí falló una ocasión clarísima. Podría haber marcado aún más goles”.

Sin embargo, detrás de ese festejo había una historia mucho más profunda. En marzo de 2001, cuando todavía era futbolista del FC Copenhague, Solbakken sufrió un paro cardíaco durante un entrenamiento. Su corazón dejó de latir durante varios minutos y llegó a ser considerado clínicamente muerto antes de que los médicos lograran reanimarlo.

Años después, el entrenador recordó aquel dramático episodio y reveló detalles estremecedores. “Prepararon mi funeral”, contó sobre aquellos días en los que su familia temía el peor desenlace. También describió las sensaciones que experimentó mientras luchaba por sobrevivir. “Al principio no veía nada, solo una oscuridad total. Luego apareció un azul claro, llamémoslo túnel. Era una luz hermosa”, recordó.

El milagro que cambió su vida para siempre

La rápida intervención del médico Frank Odgaard fue clave para salvarle la vida. El profesional le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar y utilizó un desfibrilador hasta lograr estabilizarlo. “Fue un milagro porque su corazón estuvo parado 12 minutos”, explicó. Con el paso del tiempo, Solbakken transformó aquella experiencia en una enseñanza de vida. “El paro cardíaco unió más a mi familia y me enseñó a ver la vida de otra manera. Ahora entiendo lo que realmente importa”, reflexionó el entrenador, que hoy celebra una clasificación mundialista después de haber superado una de las pruebas más difíciles imaginables.

Temas Mundial 2026
Tamaño texto
Comentarios
Más visto en Mundial 2026
Abrió las puertas de su casa para que sus vecinos vieran Argentina-Austria en un pueblo sin electricidad
1

Abrió las puertas de su casa para que sus vecinos vieran Argentina-Austria en un pueblo sin electricidad

Argelia venció 2-1 a Jordania y confirmó la clasificación de Argentina como líder del Grupo J del Mundial 2026
2

Argelia venció 2-1 a Jordania y confirmó la clasificación de Argentina como líder del Grupo J del Mundial 2026

“Los estadounidenses deberíamos poder divertirnos así con nuestra selección”: la reflexión de una texana tras convivir con hinchas argentinos
3

“Los estadounidenses deberíamos poder divertirnos así con nuestra selección”: la reflexión de una texana tras convivir con hinchas argentinos

Qué dijo Miroslav Klose tras ser superado por Lionel Messi como máximo goleador en Mundiales
4

Qué dijo Miroslav Klose tras ser superado por Lionel Messi como máximo goleador en Mundiales

Mundial 2026: ¿cómo se definirá al rival de Argentina en los 16avos de final?
5

Mundial 2026: ¿cómo se definirá al rival de Argentina en los 16avos de final?

Quería ver Argentina-Austria, pero se quedó sin batería: la historia de Marcelo Romero en un pueblo sin electricidad
6

Quería ver Argentina-Austria, pero se quedó sin batería: la historia de Marcelo Romero en un pueblo sin electricidad

Más Noticias
Qué dijo Miroslav Klose tras ser superado por Lionel Messi como máximo goleador en Mundiales

Qué dijo Miroslav Klose tras ser superado por Lionel Messi como máximo goleador en Mundiales

Mundial 2026: ¿contra quién preferís que juegue la Selección Argentina en 16avos de final?

Mundial 2026: ¿contra quién preferís que juegue la Selección Argentina en 16avos de final?

Mundial 2026: ¿cómo se definirá al rival de Argentina en los 16avos de final?

Mundial 2026: ¿cómo se definirá al rival de Argentina en los 16avos de final?

“Los estadounidenses deberíamos poder divertirnos así con nuestra selección”: la reflexión de una texana tras convivir con hinchas argentinos

“Los estadounidenses deberíamos poder divertirnos así con nuestra selección”: la reflexión de una texana tras convivir con hinchas argentinos

Hace 19 años vive en un pueblo sin luz: así sigue el Mundial en el norte santiagueño

Hace 19 años vive en un pueblo sin luz: así sigue el Mundial en el norte santiagueño

Le paga internet al vecino para ver el Mundial y sueña con la llegada de la luz a su pueblo

Le paga internet al vecino para ver el Mundial y sueña con la llegada de la luz a su pueblo

Quería ver Argentina-Austria, pero se quedó sin batería: la historia de Marcelo Romero en un pueblo sin electricidad

Quería ver Argentina-Austria, pero se quedó sin batería: la historia de Marcelo Romero en un pueblo sin electricidad

Abrió las puertas de su casa para que sus vecinos vieran Argentina-Austria en un pueblo sin electricidad

Abrió las puertas de su casa para que sus vecinos vieran Argentina-Austria en un pueblo sin electricidad

Comentarios