El beso viral del técnico de Noruega que ocultaba una conmovedora historia de superación

Resumen para apurados
- Stale Solbakken, DT de Noruega, celebró la clasificación a 16avos del Mundial 2026 besando a su esposa en la tribuna tras vencer 3-2 a Senegal luego de una dura historia de vida.
- En 2001, Solbakken sufrió un paro cardíaco de 12 minutos durante un entrenamiento y estuvo clínicamente muerto. Su milagrosa recuperación fortaleció el vínculo con su familia.
- El emotivo festejo no solo destaca el logro deportivo de Noruega en el torneo, sino que resalta el valor de la resiliencia y la unión familiar ante la adversidad extrema.
La clasificación de Noruega a los 16avos de final del Mundial 2026 dejó una de las imágenes más emotivas del torneo. Tras el triunfo por 3-2 sobre Senegal, el entrenador Stale Solbakken subió a las tribunas para abrazar y besar a su esposa, Anniken Solbakken, en una escena que rápidamente se volvió viral en todo el mundo.
El técnico explicó luego cómo se produjo el momento que captó la atención de miles de aficionados. “No sabía dónde estaban ubicados, así que tuve que encontrar la manera de subir a las tribunas”, comentó con naturalidad después del encuentro. Además, celebró el rendimiento de Erling Haaland, autor de dos goles, aunque bromeó sobre una ocasión desperdiciada: “Hoy sí falló una ocasión clarísima. Podría haber marcado aún más goles”.
Sin embargo, detrás de ese festejo había una historia mucho más profunda. En marzo de 2001, cuando todavía era futbolista del FC Copenhague, Solbakken sufrió un paro cardíaco durante un entrenamiento. Su corazón dejó de latir durante varios minutos y llegó a ser considerado clínicamente muerto antes de que los médicos lograran reanimarlo.
Â¡EL DT DE NORUEGA CELEBRÃ LA CLASIFICACIÃN CON UN BESO QUE RECORRE EL MUNDO! Solbakke se metiÃ³ en la platea luego del silbatazo final y fue como loco a buscar a su mujer.— SportsCenter (@SC_ESPN) June 23, 2026
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Años después, el entrenador recordó aquel dramático episodio y reveló detalles estremecedores. “Prepararon mi funeral”, contó sobre aquellos días en los que su familia temía el peor desenlace. También describió las sensaciones que experimentó mientras luchaba por sobrevivir. “Al principio no veía nada, solo una oscuridad total. Luego apareció un azul claro, llamémoslo túnel. Era una luz hermosa”, recordó.
El milagro que cambió su vida para siempre
La rápida intervención del médico Frank Odgaard fue clave para salvarle la vida. El profesional le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar y utilizó un desfibrilador hasta lograr estabilizarlo. “Fue un milagro porque su corazón estuvo parado 12 minutos”, explicó. Con el paso del tiempo, Solbakken transformó aquella experiencia en una enseñanza de vida. “El paro cardíaco unió más a mi familia y me enseñó a ver la vida de otra manera. Ahora entiendo lo que realmente importa”, reflexionó el entrenador, que hoy celebra una clasificación mundialista después de haber superado una de las pruebas más difíciles imaginables.