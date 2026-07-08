Mundial 2026

¡La Scaloneta no se detiene! Este sábado, llevate de regalo un póster gigante y exclusivo de la Selección

Con tu ejemplar de LA GACETA recibí una edición especial de colección para alentar a la Argentina tras la clasificación a los cuartos de final. Reservalo antes de que se agote.

¡La Scaloneta no se detiene! Este sábado, llevate de regalo un póster gigante y exclusivo de la Selección
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El diario LA GACETA regalará este sábado en Argentina un póster gigante exclusivo de la Selección de fútbol para celebrar su clasificación a los cuartos de final del Mundial.
  • El obsequio de colección, de 64 por 45.5 centímetros y calidad premium, se entregará gratis con la compra del diario tras el pase del equipo de Scaloni a la próxima ronda.
  • Se prevé una alta demanda de esta edición limitada, que busca inmortalizar el histórico momento deportivo y consolidar el vínculo de pasión entre los hinchas y el seleccionado.
Resumen generado con IA

El sueño mundialista sigue más vivo que nunca y la pasión por la Selección no deja de crecer. Luego del emocionante pase a los cuartos de final, LA GACETA quiere celebrar con todos sus lectores este gran momento de "La Scaloneta". Por eso, este sábado llegará a tus manos un regalo espectacular y muy esperado.

Con la compra de tu diario, recibirás de manera totalmente gratuita un póster exclusivo de la Selección Argentina. Se trata de una edición especial de colección que inmortaliza el festejo y el gran presente del equipo liderado por Lionel Messi, bajo el grito que une a todo el país: ¡Estamos en cuartos!

Características del póster

Medida gigante: un impactante formato de 64 x 45.5 cm, ideal para colgar en tu habitación, living o lucir en cualquier rincón bien argentino.

Calidad premium: impreso en papel ilustración de alta calidad de 90 gramos, asegurando una definición y colores excelentes.

¡Asegurá el tuyo!

Como se trata de una edición limitada de colección, la demanda promete ser muy alta. No te quedes sin este recuerdo histórico que retrata otra página dorada de la Selección Nacional.

Acercate a tu canillita de confianza y ¡reservá tu ejemplar de LA GACETA antes de que se agote! Este sábado, viví los cuartos de final con toda la pasión y el mejor póster de regalo.

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