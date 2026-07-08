Mientras un pueblo tucumano buscaba una pantalla para ver a Argentina, Abel Díaz eligió cerrar los ojos y escuchar el Mundial por radio

Para llegar a la casa de Abel Díaz hay que dejar atrás la pequeña plaza, la iglesia y las últimas viviendas de Laguna de Robles. El camino de tierra se va cerrando entre árboles y monte hasta desembocar en una pequeña casilla de un solo ambiente, donde el silencio parece imponerse sobre cualquier otro sonido. Allí vive desde hace más de 20 años este hombre de 75 que eligió una radio para seguir el Mundial, incluso cuando en otras casas del paraje ya hay televisores e internet.