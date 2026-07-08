Laguna de Robles, donde el Mundial se vive entre radios, televisores y caminos de tierra

En algunas casas la televisión transmitía el partido gracias a las antenas de DirecTV. En otras, donde no había pantalla o la señal no alcanzaba, el Mundial seguía saliendo por una vieja radio. La falta de cobertura de telefonía celular obliga a muchos vecinos a buscar otros caminos para mantenerse conectados. Algunos contrataron internet satelital; otros todavía prefieren escuchar el relato como hace décadas. Poco después llegó otra desilusión. Lionel Messi tuvo la oportunidad de empatar desde el punto penal, pero el arquero Mostafa Shobeir contuvo el remate. Más de un vecino se llevó las manos a la cabeza.