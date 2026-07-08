Llegó desde Córdoba, una tragedia familiar lo llevó a instalar internet y hoy abre su casa para que todo un pueblo tucumano vea a la Selección

La hija de Alejandro todavía tenía una bandera argentina pintada en el cachete. Había salido una hora antes de la Escuela N° 4 Martín Miguel de Güemes, donde las clases terminaron a las 11 para que los chicos pudieran prepararse para los octavos de final. Según los pobladores, el establecimiento recibe alrededor de 25 niños y adolescentes divididos entre primario y secundaria. En el aula, desde hacía días, el Mundial era el tema de todas las conversaciones. La Selección terminó sufriendo más de la cuenta, pero ganó 3 a 2 y avanzó a los cuartos de final. En el comedor de los Zabala hubo alivio. También la sensación de que el sueño seguía vivo.