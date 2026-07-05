Recuerdos fotográficos: 1927. Dos imágenes casi iguales del “Tucumán moderno”

Un día de 1927 fue sacada la famosa foto del “barrio de los bancos”, donde se ve la intensa actividad de la esquina de calle Las Heras (hoy San Martín) y Maipú. Se ve dos transeúntes cruzando la calle apurados, y a un costado se ve un vehículo tipo camión aguatero sobre las vías del tranvía, junto al edificio de la Municipalidad (donde hoy está el Banco Nación). Detrás se ve el edificio del Banco Español y en la calle, autos y carros tirados por caballos y el sentido de la circulación al revés. Esa imagen fue empleada en una página del 9 de octubre de 1927 de LA GACETA, que mostraba “algunos aspectos del Tucumán moderno” junto a la Casa Histórica (que aún no había sido reconstruida), la iglesia Catedral, la plaza San Martín y la plaza Alberdi.