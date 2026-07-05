Recuerdos fotográficos: 1927. Dos imágenes casi iguales del “Tucumán moderno”
En este espacio de “Recuerdos” procuramos revivir el pasado por medio de imágenes que se encuentran guardadas en ese tesoro que es el Archivo de LA GACETA. Esperamos que a ustedes, lectores, los haga reencontrarse con aquellos momentos y que puedan retroalimentar con sus propias memorias esta sección que les brindamos día a día.
Un día de 1927 fue sacada la famosa foto del “barrio de los bancos”, donde se ve la intensa actividad de la esquina de calle Las Heras (hoy San Martín) y Maipú. Se ve dos transeúntes cruzando la calle apurados, y a un costado se ve un vehículo tipo camión aguatero sobre las vías del tranvía, junto al edificio de la Municipalidad (donde hoy está el Banco Nación). Detrás se ve el edificio del Banco Español y en la calle, autos y carros tirados por caballos y el sentido de la circulación al revés. Esa imagen fue empleada en una página del 9 de octubre de 1927 de LA GACETA, que mostraba “algunos aspectos del Tucumán moderno” junto a la Casa Histórica (que aún no había sido reconstruida), la iglesia Catedral, la plaza San Martín y la plaza Alberdi.
La foto fue publicada en los recuerdos fotográficos del 4 de mayo sobre el “bar Imperial” y del 4 de mayo de 2025 sobre “La calle que marca el ritmo del siglo pasado”.
En el mismo momento de sacar la imagen el fotógrafo captó otra muy parecida, donde se ve cruzando a una mujer junto al camión aguatero. Se reproduce en el libro “Imágenes del Tucumán del pasado”.