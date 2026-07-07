Nicolás Occhiato, enojado por la demanda de Florencia Peña: “Prefiero no hablar del tema”

El enojo de Nicolás Occhiato con Florencia Peña

Respecto a la relación que hoy lo une a Florencia Peña, Occhiato eligió evitar dar detalles. Pero, con visible enojo, confirmó que están enfrentados en un juicio laboral. La exconductora del ciclo lo demandó por $750 millones. “(El tema) está judicializado así que no tengo nada más para decir. No hubo más diálogo con Flor”, dijo en principio. También contó que fue cierto que hubo una charla en la que Peña aseguró que se marcharía del canal sin problemas y por voluntad propia.