Nicolás Occhiato, enojado por la demanda de Florencia Peña: “Prefiero no hablar del tema”

Resumen para apurados
- Nicolás Occhiato confirmó en Argentina que enfrenta una demanda de $750 millones de Florencia Peña tras echarla de Luzu TV recientemente por difundir una noticia falsa de Messi.
- La actriz fue desvinculada luego de anunciar erróneamente en vivo la muerte de Jorge Messi. Occhiato negó la pérdida de auspiciantes y aseguró que el caso ya está judicializado.
- El conflicto legal marca un fuerte precedente en la regulación de contratos y despidos en el streaming argentino, mientras Luzu TV busca mantener su liderazgo de audiencia.
La incorporación de figuras de la televisión al streaming de Nicolás Occhiato le valió tal vez su mayor conflicto desde que empezó Luzu TV. La millonaria demanda de Florencia Peña por su desvinculación del canal generó repercusiones a nivel mediático. Es que, pese a que ella misma había asegurado que daba un paso al costado de la programación, sin recelos de por medio, más tarde decidió llevar el conflicto a instancias legales.
De cara al segundo partido de Argentina en el Mundial 2026, Florencia Peña tuvo una desafortunada declaración en “El show del verano”, uno de los programas de Luzu TV, coconducido junto a Marley. Tras días de especulaciones sobre la salud del padre de Lionel Messi, la conductora declaró al aire que Jorge Messi había fallecido. La falsa primicia le valió una lluvia de críticas y, además, su separación del canal de stream.
Rumores por el fin del Mundial 2026 para “Nadie dice nada”
Este lunes, a horas de su regreso de Estados Unidos, desde donde cubrió parte del Mundial, Occhiato fue abordado por un movilero de “Puro Show”. Es que, cuando se armó el revuelo por la supuesta muerte de Jorge Messi, el productor se encontraba ya en el país norteamericano y desde allí tuvo que manejar las repercusiones e incluso desmentir que diversas marcas hubieran renunciado a ser sponsors de sus programas.
También se habló de un regreso precipitado de Estados Unidos, producto de esa supuesta caída de sponsors. Pero Occhiato se encargó de negarlo. “Siempre estuvo planificado que volvíamos después de dieciseisavos, después del partido de Miami al que podíamos ir todos a la cancha”, aclaró el conductor para apaciguar los rumores.
“Fijate en los programas. La cantidad de chivos que metemos de hecho es mayor a la cantidad que teníamos antes”, agregó también en diálogo con el movilero de “Puro Show”.
El enojo de Nicolás Occhiato con Florencia Peña
Respecto a la relación que hoy lo une a Florencia Peña, Occhiato eligió evitar dar detalles. Pero, con visible enojo, confirmó que están enfrentados en un juicio laboral. La exconductora del ciclo lo demandó por $750 millones. “(El tema) está judicializado así que no tengo nada más para decir. No hubo más diálogo con Flor”, dijo en principio. También contó que fue cierto que hubo una charla en la que Peña aseguró que se marcharía del canal sin problemas y por voluntad propia.
Pero consultado respecto al cambio de opinión de la actriz, Occhiato fue tajante. “No tengo mucho que decirte. Prefiero no hablar del tema”. Así, el dueño de Luzu TV reafirmó su posición y optó nuevamente por el silencio en un escándalo que desencajó a toda su producción y que terminó con el despido de otros productores, además de Florencia Peña.