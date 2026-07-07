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El dólar oficial vuelve a subir y alcanza un nuevo máximo nominal del año

La divisa en el Banco Nación cotiza a $1.515 para la venta.

El dólar volvió a moverse en la jornada del martes. ARCHIVO
El dólar volvió a moverse en la jornada del martes. ARCHIVO
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El dólar oficial en Argentina subió este martes y alcanzó un nuevo máximo anual de $1.492,50 (mayorista) por el reajuste de expectativas financieras del mercado.
  • Tras una baja inicial, el minorista cerró a $1.515 en el Banco Nación. El incremento coincide con la presentación del plan financiero oficial y nuevas estimaciones del REM.
  • Analistas elevaron sus proyecciones del tipo de cambio para el segundo semestre, estimando que el dólar mayorista oficial podría finalizar diciembre en torno a los $1.673.
Resumen generado con IA

El dólar oficial retomó este martes la tendencia alcista, luego de la baja registrada al comienzo de la semana, y se encaminaba a cerrar la jornada en un nuevo máximo nominal del año. En paralelo, el mercado volvía a corregir al alza sus proyecciones para la evolución del tipo de cambio durante los próximos meses.

En el mercado oficial, el dólar mayorista subió durante la rueda de este martes $6 y se ubicó en $1.492,50 para la venta, su valor más alto en lo que va de 2026. Con esa cotización, la brecha respecto del techo de la banda cambiaria, situado en $1.815,42, se mantiene por encima del 21,5%.

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Los contratos de dólar futuro registraron leves incrementos de hasta el 0,1%. Las estimaciones del mercado ubican al tipo de cambio mayorista en torno a los $1.501 hacia fines de julio y cerca de $1.643 para diciembre.

En ese contexto, el economista jefe de Grupo SBS, Juan Manuel Franco, señaló que el plan financiero para 2026 y 2027 presentado por el Gobierno nacional ratifica el objetivo de reducir la dependencia del financiamiento proveniente de Wall Street y refinanciar la deuda al menor costo posible, dejando como opcional una emisión internacional, consignó el diario "Ámbito".

Según explicó, el programa prevé finalmente préstamos del Tesoro garantizados por organismos internacionales por U$S4.000 millones durante 2026 y contempla una nueva emisión de Bonar con vencimiento en 2029 por hasta U$S2.000 millones antes de fin de año.

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En el segmento minorista, el dólar del Banco Nación cotizó a $1.465 para la compra y $1.515 para la venta. El dólar tarjeta se ubicó en $1.963, mientras que el promedio de venta informado por el relevamiento de entidades financieras del Banco Central alcanzó los $1.512,55.

Por su parte, los dólares financieros también operaron en niveles superiores. El contado con liquidación (CCL) se negoció a $1.578,86 y el MEP a $1.527,27. En tanto, el dólar blue cerró en $1.515 para la venta.

Las nuevas proyecciones del mercado también quedaron reflejadas en el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) correspondiente a junio, difundido el lunes por el Banco Central. El informe incorporó una revisión al alza para el tipo de cambio oficial, aunque mantuvo la expectativa de una trayectoria de subas mensuales.

De acuerdo con la mediana de las estimaciones, el dólar mayorista promedio se ubicará en $1.482 durante julio, unos $35 por encima de la proyección del relevamiento anterior. Para los meses siguientes, el REM proyectó un tipo de cambio de $1.513 en agosto, $1.548 en septiembre, $1.589 en octubre, $1.621 en noviembre y $1.673 en diciembre.

En comparación con el informe previo, las proyecciones fueron ajustadas al alza en buena parte del segundo semestre. Para agosto, el incremento estimado fue de aproximadamente $37; para septiembre, de unos $32; mientras que para diciembre la previsión pasó de $1.658 a $1.673.

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