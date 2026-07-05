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¿A cuánto debería estar el dólar para no quedar atrasado? La proyección de Orlando Ferreres que reaviva el debate

El economista sostuvo que el tipo de cambio oficial necesita una corrección para alcanzar un nivel de equilibrio.

DÓLAR. La divisa minorista avanzó $15 durante la semana.
DÓLAR. La divisa minorista avanzó $15 durante la semana.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • En Argentina, el economista Orlando Ferreres advirtió que el dólar oficial tiene un atraso del 30% y que su valor de equilibrio actual debería rondar los $2.300.
  • Aunque señala esta brecha por la inflación acumulada, Ferreres descartó una devaluación brusca a corto plazo, ya que el Gobierno prioriza la estabilidad de la macroeconomía.
  • Se prevé una depreciación gradual del peso hacia fines de 2026, proyectando el dólar a $1.700, lo que mantiene alerta a inversores y ahorristas sobre el rumbo cambiario.
Resumen generado con IA

El economista Orlando Ferreres volvió a instalar el debate sobre el atraso cambiario al afirmar que el dólar oficial debería subir para alcanzar una "paridad de equilibrio". Según su análisis, el tipo de cambio actual se encuentra retrasado respecto de la inflación acumulada y de los costos de la economía argentina.

No obstante, Ferreres descartó un salto brusco del dólar y consideró que el Gobierno continuará priorizando el programa de estabilización económica.

¿A cuánto debería llegar el dólar, según Orlando Ferreres?

Para el titular de OJF & Asociados, el dólar no debería ubicarse ni en $1.600 ni en $2.000, sino que el valor de equilibrio hoy sería cercano a $2.300. Sin embargo, aclaró que no espera que la cotización alcance ese nivel en el corto plazo.

De acuerdo con sus proyecciones, el tipo de cambio oficial podría cerrar 2026 alrededor de los $1.700, un valor que permitiría acompañar la inflación prevista para este año sin generar un mayor atraso cambiario.

El atraso cambiario, en el centro del análisis

Ferreres explicó que el tradicional cálculo del tipo de cambio de equilibrio cambió debido al superávit fiscal alcanzado por el Gobierno, aunque insistió en que todavía existe un retraso de aproximadamente 30% entre el valor actual del dólar y el que reflejaría los fundamentos de la economía.

Para respaldar su postura, recordó que el tipo de cambio debe analizarse en función de la evolución de los precios internos y externos, utilizando como referencia indicadores internacionales como el índice Big Mac, que compara el costo de un mismo producto entre distintos países.

Qué espera para el dólar en los próximos meses

Pese a advertir sobre el atraso cambiario, el economista consideró que el Gobierno no impulsará una devaluación significativa en el corto plazo.

"Puede aumentar algo, pero no tanto como la inflación", sostuvo Ferreres, al remarcar que la administración nacional mantiene como prioridad la estabilidad macroeconómica y el control del proceso inflacionario.

¿Qué implica este escenario?

La visión de Ferreres se suma a la de otros analistas que anticipan una depreciación gradual del peso durante el segundo semestre de 2026, sin esperar un salto abrupto del tipo de cambio. En ese contexto, el debate sobre el nivel de equilibrio del dólar continúa siendo uno de los principales focos de atención para inversores, empresas y ahorristas.

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