¿A cuánto debería estar el dólar para no quedar atrasado? La proyección de Orlando Ferreres que reaviva el debate

¿Qué implica este escenario?

La visión de Ferreres se suma a la de otros analistas que anticipan una depreciación gradual del peso durante el segundo semestre de 2026, sin esperar un salto abrupto del tipo de cambio. En ese contexto, el debate sobre el nivel de equilibrio del dólar continúa siendo uno de los principales focos de atención para inversores, empresas y ahorristas.