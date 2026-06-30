LA GACETA, en Miami: así es la "Pequeña Buenos Aires", el punto de encuentro de los hinchas de la Selección argentina

A pocos días del próximo compromiso de la Selección Argentina en el Mundial 2026, el ambiente futbolero comienza a apoderarse de Miami. Lejos de limitarse a los alrededores del estadio, la pasión albiceleste también se hace sentir en las calles de North Beach, un sector conocido por la comunidad local como la "Pequeña Buenos Aires", donde miles de argentinos y latinoamericanos convierten al barrio en un punto de encuentro durante la Copa del Mundo.