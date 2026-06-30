Copa del Mundo

LA GACETA, en Miami: así es la "Pequeña Buenos Aires", el punto de encuentro de los hinchas de la Selección argentina

Restaurantes emblemáticos, panaderías, comercios y un incesante desfile de camisetas albicelestes convierten a este rincón de la ciudad en el refugio de los argentinos.

Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Hinchas de la Selección argentina se concentran en North Beach, Miami, para realizar un banderazo de apoyo antes de su próximo partido en el Mundial de fútbol 2026.
  • Este barrio, apodado Pequeña Buenos Aires, alberga comercios típicos y restaurantes tradicionales que sirven de refugio cultural y gastronómico para miles de turistas.
  • El Mundial transformó la habitual temporada baja de Miami en un polo de alta actividad comercial y turística, impulsado por el fervor de los aficionados latinoamericanos.
Resumen generado con IA

A pocos días del próximo compromiso de la Selección Argentina en el Mundial 2026, el ambiente futbolero comienza a apoderarse de Miami. Lejos de limitarse a los alrededores del estadio, la pasión albiceleste también se hace sentir en las calles de North Beach, un sector conocido por la comunidad local como la "Pequeña Buenos Aires", donde miles de argentinos y latinoamericanos convierten al barrio en un punto de encuentro durante la Copa del Mundo.

Hasta allí llegaron los enviados especiales de LA GACETA, Matías Auad y Bruno Farano, quienes recorrieron una zona que, con el correr de los días, se transforma en uno de los principales epicentros de los hinchas argentinos.

"Cada vez vemos más camisetas de Argentina. Llegamos hace apenas dos días y el crecimiento de la presencia de hinchas es constante", relató Auad durante el recorrido.

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El barrio concentra algunos de los restaurantes y comercios argentinos más reconocidos de Miami. Entre ellos aparecen clásicos como Banchero, Buenos Aires Grill y Manolo, además de panaderías, mercados y locales donde se consiguen yerba, alfajores, facturas y otros productos típicos que acercan un poco de Argentina a quienes viajan para acompañar a la Selección.

La recorrida permitió comprobar que el español domina buena parte de la vida cotidiana en la ciudad. Según explicaron los enviados especiales, la fuerte presencia de la comunidad latina hace que tanto en los comercios como en el transporte sea habitual comunicarse en ese idioma, una diferencia marcada respecto de otras sedes del Mundial como Kansas City o Dallas.

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Uno de los datos que más llamó la atención fue el elevado costo de la gastronomía en las zonas más turísticas. Los periodistas advirtieron que una cena sencilla puede representar un gasto importante para los visitantes y comentaron que incluso algunos restaurantes suelen ofrecer productos adicionales, como agua embotellada, sin que los clientes adviertan inicialmente su costo.

Little Buenos Aires es el punto de encuentro de los argentinos en Miami. Little Buenos Aires es el punto de encuentro de los argentinos en Miami.

El punto de encuentro de los hinchas argentinos

Además de su perfil gastronómico, North Beach será escenario del tradicional banderazo argentino previo al partido. La convocatoria comenzó a difundirse a través de las redes sociales y se espera una importante participación de fanáticos que llegarán desde distintos puntos de Estados Unidos y de Argentina para alentar al equipo de Lionel Scaloni.

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Durante el trayecto hacia el barrio, los enviados especiales dialogaron con Abel Peña, un chofer de Uber de origen dominicano que reside desde hace 10 años en Miami y que ofreció una mirada sobre cómo el Mundial modificó el ritmo habitual de la ciudad.

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"En esta época normalmente es temporada baja, pero con el Mundial eso no se sintió. Hay muchísima actividad y se nota la llegada de turistas, especialmente argentinos y colombianos", comentó.

Consultado sobre un posible aumento de precios por el torneo, explicó que no observó cambios significativos y atribuyó los valores más elevados a las zonas turísticas de Miami Beach, tradicionalmente más costosas que otros sectores de la ciudad.

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También señaló que la mayoría de quienes asisten a los partidos son visitantes extranjeros. "Por mi experiencia transportando pasajeros, la mayor parte son turistas latinoamericanos. No veo tantos estadounidenses yendo a los encuentros", sostuvo.

Sobre los argentinos, destacó el fervor con el que acompañan a su selección. "Siempre apoyan todo lo relacionado con el fútbol y con su cultura", resumió.

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