¿Cuánto tiempo tarda en salir una deuda del Veraz después de pagarla?

Saldar una deuda es el primer paso para reincorporarse al sistema crediticio. Sin embargo, el cumplimiento no borra de forma inmediata los antecedentes en los registros financieros. Persiste una confusión generalizada entre miles de argentinos que asumen que la cancelación de sus obligaciones los excluye de manera automática del Veraz o de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (Bcra). La rectificación de los datos modifica la calificación del usuario, pero el historial de morosidad se mantiene visible por un período determinado, bajo plazos de actualización que varían según la entidad de consulta.