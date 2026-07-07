SociedadActualidad

¿Cuánto tiempo tarda en salir una deuda del Veraz después de pagarla?

Claves para entender los tiempos de actualización y evitar sorpresas al pedir una tarjeta.

¿Cuánto tiempo tarda en salir una deuda del Veraz después de pagarla?
Hace 16 Min

Saldar una deuda es el primer paso para reincorporarse al sistema crediticio. Sin embargo, el cumplimiento no borra de forma inmediata los antecedentes en los registros financieros. Persiste una confusión generalizada entre miles de argentinos que asumen que la cancelación de sus obligaciones los excluye de manera automática del Veraz o de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (Bcra). La rectificación de los datos modifica la calificación del usuario, pero el historial de morosidad se mantiene visible por un período determinado, bajo plazos de actualización que varían según la entidad de consulta.

Tarjeta de crédito: cuáles son los planes de financiación para pagar saldos y deudas grandes

Tarjeta de crédito: cuáles son los planes de financiación para pagar saldos y deudas grandes

Este desfasaje informativo provoca que personas con deudas extinguidas sufran el rechazo de tarjetas de crédito o continúen recibiendo reclamos de estudios de cobranza. Frente a este panorama, la legislación vigente establece pautas precisas sobre los tiempos de procesamiento de la información y otorga herramientas legales para que los consumidores exijan la corrección de sus datos cuando estos resultan erróneos o desactualizados.

  • A pesar de que suelen mencionarse como sinónimos, cumplen funciones completamente diferentes dentro del sistema financiero.
  • La Central de Deudores del Banco Central funciona como una base oficial que agrupa la información otorgada por bancos, emisoras de tarjetas, fintech y proveedores de financiamiento para evaluar el riesgo crediticio de personas y empresas.
  • El Veraz opera como una base privada de información comercial gestionada por la firma Equifax, la cual recopila antecedentes de diversas fuentes.
  • Debido a esta separación de plataformas, las modificaciones en el historial financiero impactan primero en un registro y posteriormente en el otro.

Es fundamental comprender que el pago no suprime los antecedentes financieros de la base de datos. La Central de Deudores conserva el historial crediticio de los últimos 24 meses, por lo que el registro histórico permanece visible durante ese lapso completo, aun cuando figure la condición de deuda cancelada o regularizada.

Temas Agencia de Recaudación y Control Aduanero ARCA
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Banco Nación lanza préstamos para refinanciar deudas: quiénes pueden acceder y cuáles son los requisitos

Banco Nación lanza préstamos para refinanciar deudas: quiénes pueden acceder y cuáles son los requisitos

Refinanciación de deudas 2026: qué bancos ofrecen créditos para cancelar préstamos y tarjetas

Refinanciación de deudas 2026: qué bancos ofrecen créditos para cancelar préstamos y tarjetas

Tarjeta de crédito: cuáles son los planes de financiación para pagar saldos y deudas grandes

Tarjeta de crédito: cuáles son los planes de financiación para pagar saldos y deudas grandes

Cuáles son los nuevos beneficios de Cuenta DNI para julio de 2026

Cuáles son los nuevos beneficios de Cuenta DNI para julio de 2026

Plazo fijo: cuánto dinero necesitás invertir para ganar $100.000 por mes en julio de 2026

Plazo fijo: cuánto dinero necesitás invertir para ganar $100.000 por mes en julio de 2026

Lo más popular
El audio de WhatsApp que Marta Migliorini envió a sus familiares días antes de ser asesinada
1

El audio de WhatsApp que Marta Migliorini envió a sus familiares días antes de ser asesinada

Investigan un caso de suplantación de identidad en Tucumán y acusan a una mujer por una estafa millonaria
2

Investigan un caso de suplantación de identidad en Tucumán y acusan a una mujer por una estafa millonaria

Gritos, heridos y balas de goma: el festejo terminó de la peor manera en la plaza Independencia
3

Gritos, heridos y balas de goma: el festejo terminó de la peor manera en la plaza Independencia

Por el beneficio de la duda, la Corte anuló un fallo condenatorio por abuso sexual y dictó la absolución de los dos acusados
4

Por el beneficio de la duda, la Corte anuló un fallo condenatorio por abuso sexual y dictó la absolución de los dos acusados

Horóscopo chino: los signos que tendrán la energía a su favor y alcanzarán sus objetivos en julio, según Ludovica Squirru
5

Horóscopo chino: los signos que tendrán la energía a su favor y alcanzarán sus objetivos en julio, según Ludovica Squirru

Ranking notas premium
Por el beneficio de la duda, la Corte anuló un fallo condenatorio por abuso sexual y dictó la absolución de los dos acusados
1

Por el beneficio de la duda, la Corte anuló un fallo condenatorio por abuso sexual y dictó la absolución de los dos acusados

Lo viejo funciona: Messi, los acoples y las colectoras
2

Lo viejo funciona: Messi, los acoples y las colectoras

El Gobierno de Tucumán tiene vía libre para llamar a elecciones en mayo de 2027
3

El Gobierno de Tucumán tiene vía libre para llamar a elecciones en mayo de 2027

Las garras narco que corrompen personas e instituciones
4

Las garras narco que corrompen personas e instituciones

En el Mundial de las apuestas, todos perdemos
5

En el Mundial de las apuestas, todos perdemos

Más Noticias
Gritos, heridos y balas de goma: el festejo terminó de la peor manera en la plaza Independencia

Gritos, heridos y balas de goma: el festejo terminó de la peor manera en la plaza Independencia

Cambios en Anses: la nueva modalidad para sacar turnos de trámites presenciales

Cambios en Anses: la nueva modalidad para sacar turnos de trámites presenciales

Qué calefacción eléctrica conviene comprar: los equipos que menos electricidad consumen, según un estudio

Qué calefacción eléctrica conviene comprar: los equipos que menos electricidad consumen, según un estudio

El audio de WhatsApp que Marta Migliorini envió a sus familiares días antes de ser asesinada

El audio de WhatsApp que Marta Migliorini envió a sus familiares días antes de ser asesinada

Investigan un caso de suplantación de identidad en Tucumán y acusan a una mujer por una estafa millonaria

Investigan un caso de suplantación de identidad en Tucumán y acusan a una mujer por una estafa millonaria

Horóscopo chino: los signos que tendrán la energía a su favor y alcanzarán sus objetivos en julio, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que tendrán la energía a su favor y alcanzarán sus objetivos en julio, según Ludovica Squirru

Un programa de becas sociales beneficiará a 90 jóvenes tucumanos: cómo funciona y quiénes pueden inscribirse

Un programa de becas sociales beneficiará a 90 jóvenes tucumanos: cómo funciona y quiénes pueden inscribirse

Escuelas públicas de Yerba Buena: un examen en inglés que cambió más de 1.500 historias

Escuelas públicas de Yerba Buena: un examen en inglés que cambió más de 1.500 historias

Comentarios