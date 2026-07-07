¿Cuánto tiempo tarda en salir una deuda del Veraz después de pagarla?

Saldar una deuda es el primer paso para reincorporarse al sistema crediticio. Sin embargo, el cumplimiento no borra de forma inmediata los antecedentes en los registros financieros. Persiste una confusión generalizada entre miles de argentinos que asumen que la cancelación de sus obligaciones los excluye de manera automática del Veraz o de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (Bcra). La rectificación de los datos modifica la calificación del usuario, pero el historial de morosidad se mantiene visible por un período determinado, bajo plazos de actualización que varían según la entidad de consulta.
Este desfasaje informativo provoca que personas con deudas extinguidas sufran el rechazo de tarjetas de crédito o continúen recibiendo reclamos de estudios de cobranza. Frente a este panorama, la legislación vigente establece pautas precisas sobre los tiempos de procesamiento de la información y otorga herramientas legales para que los consumidores exijan la corrección de sus datos cuando estos resultan erróneos o desactualizados.
- A pesar de que suelen mencionarse como sinónimos, cumplen funciones completamente diferentes dentro del sistema financiero.
- La Central de Deudores del Banco Central funciona como una base oficial que agrupa la información otorgada por bancos, emisoras de tarjetas, fintech y proveedores de financiamiento para evaluar el riesgo crediticio de personas y empresas.
- El Veraz opera como una base privada de información comercial gestionada por la firma Equifax, la cual recopila antecedentes de diversas fuentes.
- Debido a esta separación de plataformas, las modificaciones en el historial financiero impactan primero en un registro y posteriormente en el otro.
Es fundamental comprender que el pago no suprime los antecedentes financieros de la base de datos. La Central de Deudores conserva el historial crediticio de los últimos 24 meses, por lo que el registro histórico permanece visible durante ese lapso completo, aun cuando figure la condición de deuda cancelada o regularizada.