Mundial 2026: quién es Lili Engels, la presentadora de TV que incomodó al técnico de Alemania en plena conferencia

Resumen para apurados
- Tras la eliminación de Alemania ante Paraguay en el Mundial 2026, la periodista Lili Engels incomodó al DT Julian Nagelsmann al preguntarle por su renuncia en conferencia.
- Engels, de 29 años, es la integrante más joven del canal ZDF. Estudió Ciencias del Deporte, jugó al fútbol y trabajó como modelo antes de destacar en el periodismo deportivo.
- El tenso cruce se viralizó rápido, elevando el perfil de la periodista en Alemania en medio de fuertes críticas hacia la selección y dudas sobre el futuro del cuerpo técnico.
La eliminación de Alemania a manos de Paraguay en los octavos de final del Mundial 2026 dejó varias imágenes fuertes. Una de ellas no ocurrió dentro del campo de juego, sino en la conferencia de prensa posterior al partido, cuando el entrenador Julian Nagelsmann se mostró incómodo ante una pregunta sobre su continuidad al frente de la selección.
La autora de esa consulta fue Lili Engels, una periodista de apenas 29 años que se desempeña como presentadora de la cadena pública ZDF y que, en cuestión de horas, pasó a ocupar un lugar central en los medios alemanes y en las redes sociales.
Engels le preguntó al entrenador si había reflexionado sobre la posibilidad de dejar el cargo tras la eliminación, una consulta que generó una respuesta tensa del técnico y un momento de evidente incomodidad que rápidamente se viralizó.
Sin embargo, detrás de ese episodio hay una trayectoria que combina deporte, estudios universitarios y televisión.
Nacida el 27 de febrero de 1997 en Hamburgo, Lili Engels es la integrante más joven del equipo de ZDF encargado de la cobertura del Mundial 2026. Desde la concentración de la Federación Alemana de Fútbol (DFB), en Winston-Salem, sigue el día a día de la selección, cubriendo entrenamientos, conferencias de prensa y entrevistas con los protagonistas.
Su llegada al periodismo deportivo no fue planificada desde un comienzo. "Me topé con ella por casualidad", reconoció en una entrevista con RTL al recordar cómo comenzó su carrera en los medios.
Tras terminar el colegio en 2015, se mudó a Kiel para estudiar Ciencias del Deporte y Filosofía, una combinación poco habitual que cursó entre 2016 y 2020. Mientras avanzaba con sus estudios, dio sus primeros pasos profesionales en el Servicio de Información Deportiva (SID), experiencia que le abrió las puertas de Sport1.
Allí ganó notoriedad como conductora de importantes coberturas deportivas, entre ellas el Mundial de Hockey sobre Hielo, el programa "EM Aktuell" y distintos formatos digitales vinculados con el fútbol y el mercado de pases.
Su crecimiento llamó la atención de ZDF, que en 2023 la incorporó para conducir "Bolzplatz", un programa dedicado al fútbol juvenil. Luego llegaron las transmisiones de la Bundesliga y la Champions League, hasta convertirse, desde finales de 2024, en una de las caras habituales del segmento deportivo del "ZDF-Mittagsmagazin".
Un pasado ligado al fútbol
Antes de contar historias desde un micrófono, Engels también las vivió dentro de una cancha. Jugó al fútbol desde muy pequeña, generalmente como defensora, y llegó a recibir propuestas de clubes de segunda división en categorías juveniles.
"No veía claro el futuro del fútbol femenino en ese momento", explicó en una entrevista con Sport Bild, al recordar por qué decidió priorizar los estudios.
Su primer club fue el SC Nienstedten, en Hamburgo, donde comenzó impulsada por su hermano. Además, reveló que su pasión nació gracias a su padre, con quien solía asistir a los estadios y luego pasar horas viendo partidos por televisión.
También trabajó como modelo
Otra faceta poco conocida de la periodista es su paso por el modelaje. Durante los últimos años del colegio y mientras cursaba la universidad realizó campañas como modelo comercial.
Ella misma aclaró que nunca se dedicó a las pasarelas de alta costura, sino que se trató de trabajos publicitarios que compatibilizaba con sus estudios.
Perfil bajo fuera de las cámaras
Pese a la creciente popularidad que alcanzó en los últimos años, Engels mantiene un perfil reservado. En sus redes sociales comparte imágenes relacionadas con el deporte, los viajes y algunos momentos personales, aunque evita convertir su vida privada en un espectáculo.
"Publico lo que me gusta. No tengo la ambición de subir contenido todos los días", explicó en una entrevista con Der Westen.
También sostiene que el protagonismo debe recaer siempre en los deportistas y no en quienes los entrevistan, una filosofía que intenta aplicar en cada cobertura.