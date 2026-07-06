Copa del Mundo

"Messi es mi amigo": el brujo de Ghana negó la supuesta maldición contra la selección argentina

Nana Kwaku Bonsam aseguró que nunca dijo que iba a perjudicar a Messi ni a la Argentina, apuntó contra las noticias falsas y explicó por qué volvió a quedar en el centro de la polémica.

DESCARGO. Nana Kwaku Bonsam negó haber lanzado una maldición contra Lionel Messi y la Selección argentina y aseguró que las declaraciones que se viralizaron fueron falsas.
DESCARGO. Nana Kwaku Bonsam negó haber lanzado una maldición contra Lionel Messi y la Selección argentina y aseguró que las declaraciones que se viralizaron fueron falsas.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El chamán Nana Kwaku Bonsam desmintió en Instagram haber lanzado una maldición contra Lionel Messi y la Selección argentina en el Mundial 2026, calificándolo como noticia falsa.
  • El brujo de Ghana, famoso por sus predicciones, aseguró que sus dichos fueron sacados de contexto y afirmó que considera a Messi un amigo a quien apoya en las redes sociales.
  • La aclaración desactiva una fuerte polémica viral en plena Copa del Mundo, mientras el chamán reafirma su influencia espiritual y sus controvertidos trabajos en el fútbol.
Resumen generado con IA

Nana Kwaku Bonsam, conocido mundialmente como el "brujo de Ghana", salió a responder las versiones que lo señalaban por haber lanzado una supuesta maldición contra Lionel Messi y la Selección argentina durante el Mundial 2026. En una transmisión en vivo por Instagram, el chamán negó haber realizado esas declaraciones y aseguró que todo se trató de una noticia falsa.

El personaje, que ganó notoriedad en las últimas semanas por sus predicciones relacionadas con distintos partidos del Mundial, fue contundente al desmentir las publicaciones que se viralizaron en redes sociales. "A quienes están difundiendo la noticia falsa de que dije que iba a eliminar a Messi, les digo que eso es mentira. Nunca dije eso. Messi es mi amigo. Lo quiero mucho", afirmó.

Bonsam también sostuvo que jamás tuvo intenciones de perjudicar a la Albiceleste y aseguró que basta con revisar sus propias redes sociales para comprobarlo. "Todo lo relacionado con Argentina fue una noticia falsa. ¿Cómo podría decir algo así y después publicar que le deseo lo mejor? Si realmente hubiera querido perjudicar a Argentina, no estaría escribiendo mensajes de apoyo", expresó.

Además, explicó que muchas de las frases que se le atribuyen fueron sacadas de contexto y remarcó que las versiones difundidas no reflejan lo que realmente dijo. "Todo eso es mentira, es fake news. Revisen la fecha y la hora de mis publicaciones", insistió durante la transmisión.

Un personaje que sigue alimentando la polémica

Más allá de negar cualquier enfrentamiento con Messi, el brujo volvió a reivindicar sus supuestos poderes espirituales. Afirmó que había anticipado el gol de Harry Kane en el Mundial y sostuvo que recibe dinero de personas que solicitan sus "trabajos espirituales", aunque aclaró que no puede ayudar a varios futbolistas al mismo tiempo.

Con sus declaraciones, Bonsam volvió a instalarse en el centro de la escena durante la Copa del Mundo. Esta vez, no por una nueva predicción, sino para intentar despegarse de una polémica que lo vinculó directamente con el capitán argentino y que, según aseguró, nunca existió.

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