"Messi es mi amigo": el brujo de Ghana negó la supuesta maldición contra la selección argentina

El personaje, que ganó notoriedad en las últimas semanas por sus predicciones relacionadas con distintos partidos del Mundial, fue contundente al desmentir las publicaciones que se viralizaron en redes sociales. "A quienes están difundiendo la noticia falsa de que dije que iba a eliminar a Messi, les digo que eso es mentira. Nunca dije eso. Messi es mi amigo. Lo quiero mucho", afirmó.