LA GACETA, en Atlanta: así vive la ciudad la cuenta regresiva para Argentina-Egipto por los octavos de final del Mundial 2026

Uno de ellos fue un joven chino que recorría el Centennial Park con una camiseta de entrenamiento de su selección, pero con un detalle revelador: el fondo de pantalla de su teléfono mostraba una imagen de Messi. Contó que sigue al rosarino desde hace dos décadas y no dudó en definir a Argentina como "el mejor equipo del mundo". También aseguró haber presenciado el triunfo argentino frente a Cabo Verde en Miami.