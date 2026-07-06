LA GACETA, en Atlanta: así vive la ciudad la cuenta regresiva para Argentina-Egipto por los octavos de final del Mundial 2026
Resumen para apurados
- Argentina enfrentará a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 en Atlanta, ciudad que ya recibe a miles de hinchas albicelestes para el crucial encuentro.
- Entre 25.000 y 30.000 hinchas llegarán desde puntos como Miami, agotando pasajes aéreos y preparando un banderazo en las inmediaciones del Mercedes-Benz Stadium.
- El masivo apoyo y la devoción global por Lionel Messi consolidan el favoritismo argentino, perfilando un marco imponente que marcará el ritmo de la fase eliminatoria.
A pocas horas del duelo entre la Selección Argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026, Atlanta, la capital del estado de Georgia, recibe de manera paulatina a miles de hinchas albicelestes que llegan desde distintos puntos de Estados Unidos, especialmente desde Miami, para acompañar al equipo de Lionel Scaloni.
A diferencia de otras sedes del torneo, la ciudad ofrece una experiencia distinta. Su perfil urbano, dominado por rascacielos, grandes avenidas y edificios vidriados, responde a la imagen clásica de las grandes metrópolis estadounidenses. Sin embargo, también sorprende por su geografía: asentada sobre una serie de colinas, obliga a caminar entre constantes subidas y bajadas, una característica que modifica la perspectiva de sus imponentes construcciones.
El centro concentra buena parte de los principales atractivos turísticos y también de la actividad vinculada al Mundial. Allí se encuentran el Centennial Olympic Park, construido para los Juegos Olímpicos de 1996; el World of Coca-Cola, museo dedicado a la histórica bebida que nació en esta ciudad; el Georgia Aquarium, uno de los acuarios más grandes del continente, y el Mercedes-Benz Stadium, escenario del encuentro entre argentinos y egipcios.
La cercanía entre estos puntos facilita el movimiento de los visitantes, algo que contrasta con otras sedes del certamen, donde los estadios quedaron mucho más alejados de las zonas hoteleras.
Aunque durante la mañana el movimiento de hinchas todavía era moderado, se espera que el grueso de los argentinos llegue entre esta tarde y el martes. Incluso está previsto un tradicional banderazo que reunirá a simpatizantes albicelestes en uno de los parques de la ciudad como antesala del partido.
Las estimaciones indican que entre 25.000 y 30.000 argentinos podrían ocupar las tribunas del Mercedes-Benz Stadium. Sin embargo, la logística no fue sencilla: los vuelos desde Miami se agotaron rápidamente y los pasajes alcanzaron valores muy elevados debido a la enorme demanda generada por la clasificación de la Selección.
Messi, una pasión que no conoce fronteras
La figura de Lionel Messi vuelve a ser uno de los grandes protagonistas de la previa. En pleno centro de Atlanta es frecuente encontrar turistas y fanáticos de distintas nacionalidades luciendo camisetas argentinas o del capitán albiceleste.
Uno de ellos fue un joven chino que recorría el Centennial Park con una camiseta de entrenamiento de su selección, pero con un detalle revelador: el fondo de pantalla de su teléfono mostraba una imagen de Messi. Contó que sigue al rosarino desde hace dos décadas y no dudó en definir a Argentina como "el mejor equipo del mundo". También aseguró haber presenciado el triunfo argentino frente a Cabo Verde en Miami.
La escena refleja un fenómeno que se repite en cada sede del Mundial: el impacto global del capitán argentino trasciende idiomas y fronteras, convirtiéndose en uno de los mayores atractivos del torneo.