Copa del Mundo

LA GACETA, en Atlanta: así vive la ciudad la cuenta regresiva para Argentina-Egipto por los octavos de final del Mundial 2026

La capital del estado de Georgia comienza a recibir a miles de hinchas argentinos para el partido de mañana.

Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Argentina enfrentará a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 en Atlanta, ciudad que ya recibe a miles de hinchas albicelestes para el crucial encuentro.
  • Entre 25.000 y 30.000 hinchas llegarán desde puntos como Miami, agotando pasajes aéreos y preparando un banderazo en las inmediaciones del Mercedes-Benz Stadium.
  • El masivo apoyo y la devoción global por Lionel Messi consolidan el favoritismo argentino, perfilando un marco imponente que marcará el ritmo de la fase eliminatoria.
Resumen generado con IA

A pocas horas del duelo entre la Selección Argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026, Atlanta, la capital del estado de Georgia, recibe de manera paulatina a miles de hinchas albicelestes que llegan desde distintos puntos de Estados Unidos, especialmente desde Miami, para acompañar al equipo de Lionel Scaloni.

A diferencia de otras sedes del torneo, la ciudad ofrece una experiencia distinta. Su perfil urbano, dominado por rascacielos, grandes avenidas y edificios vidriados, responde a la imagen clásica de las grandes metrópolis estadounidenses. Sin embargo, también sorprende por su geografía: asentada sobre una serie de colinas, obliga a caminar entre constantes subidas y bajadas, una característica que modifica la perspectiva de sus imponentes construcciones.

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El centro concentra buena parte de los principales atractivos turísticos y también de la actividad vinculada al Mundial. Allí se encuentran el Centennial Olympic Park, construido para los Juegos Olímpicos de 1996; el World of Coca-Cola, museo dedicado a la histórica bebida que nació en esta ciudad; el Georgia Aquarium, uno de los acuarios más grandes del continente, y el Mercedes-Benz Stadium, escenario del encuentro entre argentinos y egipcios.

La cercanía entre estos puntos facilita el movimiento de los visitantes, algo que contrasta con otras sedes del certamen, donde los estadios quedaron mucho más alejados de las zonas hoteleras.

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Aunque durante la mañana el movimiento de hinchas todavía era moderado, se espera que el grueso de los argentinos llegue entre esta tarde y el martes. Incluso está previsto un tradicional banderazo que reunirá a simpatizantes albicelestes en uno de los parques de la ciudad como antesala del partido.

Las estimaciones indican que entre 25.000 y 30.000 argentinos podrían ocupar las tribunas del Mercedes-Benz Stadium. Sin embargo, la logística no fue sencilla: los vuelos desde Miami se agotaron rápidamente y los pasajes alcanzaron valores muy elevados debido a la enorme demanda generada por la clasificación de la Selección.

captura de video captura de video

Messi, una pasión que no conoce fronteras

La figura de Lionel Messi vuelve a ser uno de los grandes protagonistas de la previa. En pleno centro de Atlanta es frecuente encontrar turistas y fanáticos de distintas nacionalidades luciendo camisetas argentinas o del capitán albiceleste.

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Uno de ellos fue un joven chino que recorría el Centennial Park con una camiseta de entrenamiento de su selección, pero con un detalle revelador: el fondo de pantalla de su teléfono mostraba una imagen de Messi. Contó que sigue al rosarino desde hace dos décadas y no dudó en definir a Argentina como "el mejor equipo del mundo". También aseguró haber presenciado el triunfo argentino frente a Cabo Verde en Miami.

La escena refleja un fenómeno que se repite en cada sede del Mundial: el impacto global del capitán argentino trasciende idiomas y fronteras, convirtiéndose en uno de los mayores atractivos del torneo.

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