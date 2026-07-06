LA GACETA, en Atlanta: el legado de Martin Luther King y la historia de un vínculo santafesino con Walter Samuel

En la antesala del partido entre Argentina y Egipto por el Mundial 2026, la ciudad de Atlanta no solo se vive en clave futbolera. También se respira historia. En el entorno del parque memorial de Martin Luther King Jr., donde descansan los restos del líder de los derechos civiles, Matías Auad, uno de los enviado especiales de LA GACETA, combinó contexto cultural con el clima de selección.