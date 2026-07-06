LA GACETA, en Atlanta: el legado de Martin Luther King y la historia de un vínculo santafesino con Walter Samuel

Resumen para apurados
- Dos hinchas santafesinos compartieron en Atlanta su vínculo con Walter Samuel en la antesala del partido de Argentina ante Egipto por el Mundial 2026.
- Hinchas de Firmat recorrieron sedes de EE.UU. y destacaron el rol social de su club de origen, clave en la formación de Walter Samuel y en la contención de jóvenes.
- Este testimonio resalta el rol social de los clubes argentinos en la formación de figuras de élite y el gran esfuerzo de los hinchas por seguir a la Selección en EE.UU.
En la antesala del partido entre Argentina y Egipto por el Mundial 2026, la ciudad de Atlanta no solo se vive en clave futbolera. También se respira historia. En el entorno del parque memorial de Martin Luther King Jr., donde descansan los restos del líder de los derechos civiles, Matías Auad, uno de los enviado especiales de LA GACETA, combinó contexto cultural con el clima de selección.
En ese escenario, dos hinchas oriundos de Firmat, Santa Fe, contaron su experiencia tras recorrer varias sedes del torneo en Estados Unidos, desde Miami hasta Dallas. Pero el punto más emotivo de su relato llegó al hablar de su ciudad y su vínculo directo con el cuerpo técnico de la Selección.
“De ahí nació Walter Samuel. Está siempre cerca del club, colaborando, viendo qué necesidades tenemos”, explicó uno de ellos, vinculado al Club Argentino de Firmat, institución donde se formó el ex defensor antes de su llegada al profesionalismo.
Los hinchas destacaron el rol social de los clubes argentinos en la formación de futbolistas, al que consideraron clave en el desarrollo de jugadores que luego llegan a la élite. “Los clubes ayudan a sacar a los chicos de la calle, los contienen y los educan”, remarcaron.
La experiencia mundialista también dejó sensaciones encontradas: la organización estadounidense, la distancia entre sedes y el impacto económico de los viajes. Sin embargo, ambos coincidieron en que la vivencia “vale el esfuerzo”, incluso en su primera Copa del Mundo.
Pasión, críticas y Messi en el centro
Pero la cobertura también sumó otra mirada, la de dos hinchas bonaerenses que viven el Mundial con emoción, preocupación y un fuerte análisis del presente futbolístico.
En diálogo con Auad, simpatizantes de Temperley y Boca pusieron en el centro de la escena a la Selección y a Lionel Messi, a quien señalaron como la figura determinante del equipo. “El equipo depende de Messi. Con 39 años sigue siendo el que nos salva las papas”, resumieron, tras el último partido del conjunto argentino.
También hubo críticas al rendimiento colectivo: “Jugamos muy mal, no estamos acostumbrados a ver así a la Selección”, señalaron, aunque sin perder la expectativa de cara al choque ante Egipto.
El costo del Mundial en Estados Unidos fue otro de los temas recurrentes. Entradas, estacionamiento y reventa marcaron una experiencia “muy exigente económicamente”, según relataron.
“Acá todo es carísimo. Se abusa del fanático”, sintetizaron.