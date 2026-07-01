Con autoridad y paso firme, México derrotó 2-0 a Ecuador en el Azteca

Cuando el árbitro central por fin dio el silbatazo inicial, el césped rápido por el agua anticipó el ritmo vertical que dominaría el juego. México asimiló mejor el escenario hostil y asfixió la salida ecuatoriana desde el primer minuto. El planteo ofensivo dio frutos rápidamente: a los 21 minutos, Roberto Alvarado filtró un pase quirúrgico para Julián Quiñones, quien rompió la línea defensiva rival en velocidad y definió con frialdad ante la salida del arquero para desatar la locura en las tribunas.