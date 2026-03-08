Un supuesto “delivery” de dinero a la AFA quedó registrado en chats y en fotos

De acuerdo con la investigación periodística, este tipo de movimientos no habría sido un hecho aislado. Entre 2020 y 2022 se habrían registrado al menos siete entregas de dinero en efectivo, tanto en pesos como en dólares, dirigidas a Tapia. Algunas se habrían realizado en la sede de la AFA y otras en el predio de la entidad en Ezeiza.