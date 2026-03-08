Un supuesto “delivery” de dinero a la AFA quedó registrado en chats y en fotos

Una serie de mensajes, fotografías y documentos analizados por la Justicia revelan presuntas entregas de dinero en efectivo dirigidas al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. Los registros fueron difundidos por una investigación del diario La Nación y forman parte de una investigación que involucra al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, y a su entonces colaborador cercano, Juan Pablo Beacon.
Según la información publicada, uno de los episodios ocurrió el 7 de junio de 2022, cuando Toviggino habría ordenado enviar dinero en efectivo a la sede de la AFA, ubicada en la calle Viamonte. El paquete llevaba una etiqueta que indicaba el destinatario y el remitente: “Para Claudio Tapia. De Pablo Toviggino”. La entrega quedó registrada en fotografías y mensajes que hoy están bajo análisis judicial.
Los intercambios de WhatsApp, que integran un expediente en manos del juez federal Luis Armella, muestran cómo Beacon recibía las instrucciones para preparar sobres o paquetes con dinero y coordinar su entrega. En algunos casos, incluso se solicitaban fotos del envío como comprobante de que había llegado a destino.
De acuerdo con la investigación periodística, este tipo de movimientos no habría sido un hecho aislado. Entre 2020 y 2022 se habrían registrado al menos siete entregas de dinero en efectivo, tanto en pesos como en dólares, dirigidas a Tapia. Algunas se habrían realizado en la sede de la AFA y otras en el predio de la entidad en Ezeiza.
Uno de los intercambios citados en el informe corresponde al 24 de septiembre de 2021, cuando Toviggino habría pedido preparar un sobre con $ 300.000 para el presidente de la AFA. En los chats, Beacon respondió que se ocuparía de organizar el envío.
La investigación también describe un circuito de manejo de efectivo que, según los documentos analizados, comenzaba en financieras del microcentro porteño, continuaba en el estudio jurídico de Beacon, ubicado en Lavalle 1718, y finalizaba en un departamento de la zona de Montevideo y Quintana, en el barrio de Recoleta, vinculado al tesorero de la AFA.
En ese lugar, siempre de acuerdo con la reconstrucción realizada por la investigación, se realizaban recuentos de dinero y se preparaban los paquetes que luego eran trasladados a distintos destinos. En varias ocasiones, Beacon habría registrado en video o fotografías el conteo de dólares como una forma de dejar constancia de las sumas manipuladas.
En uno de esos registros, del 20 de mayo de 2022, el abogado aparece contando U$S 115.600 antes de sellar un sobre que luego sería trasladado desde su oficina.
La operatoria también involucraba a otras personas encargadas del traslado del dinero, entre ellas Brian Prendes y Luciano Pantano, quienes aparecen mencionados en los chats analizados por la Justicia. Según testigos citados, ambos cumplían tareas logísticas dentro de la estructura vinculada a Toviggino.
Empresas vinculadas al desvío de dinero de la AFA
Los investigadores sospechan que el origen de esos fondos podría estar relacionado con presuntos desvíos de dinero provenientes de intermediarias que manejaban ingresos de la AFA en el exterior. Entre las firmas mencionadas se encuentran Odeoma Gestión SL, con sede en Madrid, y posteriormente TourProdEnter, empresa vinculada al productor Javier Faroni.
De acuerdo con la investigación periodística, parte de esos ingresos habrían sido derivados hacia empresas fantasma que emitían facturas apócrifas, mientras que el efectivo llegaba a Buenos Aires a través de financieras.
Según trascendió, tanto la AFA como Tapia y Toviggino no realizaron comentarios sobre estas revelaciones al momento de la publicación. Mientras tanto, la Justicia continúa analizando los mensajes, fotografías y registros que podrían arrojar más detalles sobre el presunto circuito de dinero.