Sur Finanzas y AFA: la Justicia citó a declarar a dirigentes del fútbol, en la causa que investiga lavado de dinero

Resumen para apurados
- El juez Luis Armella citó a indagatoria a Eduardo Spinosa, ex presidente de Banfield, por presunto lavado de dinero y asociación ilícita vinculada a la firma Sur Finanzas.
- La fiscalía investiga préstamos en efectivo por un millón de dólares sin trazabilidad bancaria y desvío de fondos del club para beneficios personales de los directivos imputados.
- El caso salpica a la AFA y otros clubes, marcando un hito en la fiscalización del financiamiento deportivo. Se dictó la prohibición de salida del país para los ex dirigentes.
El avance de la causa judicial que investiga presuntas maniobras irregulares en el financiamiento de clubes del fútbol argentino sumó un nuevo capítulo. El ex presidente de Banfield, Eduardo Spinosa, junto a otros ex directivos, fue citado a declaración indagatoria en una investigación por asociación ilícita y lavado de dinero vinculada a la firma Sur Finanzas.
Según reconstruyó una investigación del diario Clarín, la citación fue dispuesta por el juez federal Luis Armella, a cargo del juzgado de Lomas de Zamora. Además de Spinosa, deberán presentarse su hermano y ex vicepresidente Federico Spinosa, el ex secretario Ignacio Uzquiza y el ex tesorero Oscar Tucker.
Se trata de los primeros dirigentes de clubes en ser convocados en el marco de esta causa, que también alcanza a otras instituciones del ascenso y del fútbol argentino, entre ellas Barracas Central, Racing, Independiente y Temperley, entre otras.
El expediente tiene como eje las operaciones realizadas con Sur Finanzas, la financiera dirigida por Ariel Vallejo, que logró expandirse en el ámbito del fútbol con acuerdos de sponsoreo y financiamiento. Su crecimiento, según la investigación, se dio en parte con el respaldo de vínculos con la dirigencia del fútbol, incluido el presidente de la AFA, Claudio Tapia.
Uno de los puntos centrales del caso son los contratos firmados en 2023 durante la gestión de Spinosa en Banfield. De acuerdo con la fiscal federal Cecilia Incardona, se suscribieron dos préstamos por un total de un millón de dólares, con compromisos de devolución que incluían intereses elevados y plazos muy cortos.
La acusación sostiene que esos acuerdos se concretaron mediante la entrega de dinero en efectivo, lo que habría impedido cualquier tipo de trazabilidad bancaria. Para la fiscalía, esta modalidad facilitó operaciones por fuera de los registros contables del club, generando un perjuicio económico para la institución.
Otro aspecto bajo la lupa es la cesión de derechos de cobro vinculados al sponsoreo hacia un fideicomiso denominado “Reconstrucción Banfileña”, en el que participaba una empresa ligada al propio Spinosa.
La Justicia investiga si hubo maniobras para obtener beneficios económicos
En ese contexto, la Justicia investiga si existió una estructura organizada dentro del club que, aprovechando su rol dirigencial, habría llevado adelante maniobras para obtener beneficios económicos indebidos a partir de la administración de los recursos institucionales.
Además, el expediente señala que parte de los fondos que no habrían ingresado formalmente al club se habrían utilizado para la compra de bienes personales, como vehículos y propiedades.
Mientras tanto, las indagatorias ya tienen fecha. Los hermanos Spinosa deberán presentarse el 18 de junio, mientras que Uzquiza y Tucker lo harán el 25. Como medidas preventivas, el juez dispuso la prohibición de salida del país, la retención de pasaportes, la imposibilidad de mantener contacto entre los imputados y una restricción de movimiento que les impide alejarse más de 100 kilómetros del juzgado.