Sur Finanzas y AFA: la Justicia citó a declarar a dirigentes del fútbol, en la causa que investiga lavado de dinero

Mientras tanto, las indagatorias ya tienen fecha. Los hermanos Spinosa deberán presentarse el 18 de junio, mientras que Uzquiza y Tucker lo harán el 25. Como medidas preventivas, el juez dispuso la prohibición de salida del país, la retención de pasaportes, la imposibilidad de mantener contacto entre los imputados y una restricción de movimiento que les impide alejarse más de 100 kilómetros del juzgado.