Escándalo en la AFA: cómo era la ruta del dinero en el exterior antes de la llegada de Javier Faroni

La ruta del dinero, que hoy investiga la Justicia en relación con TourProdEnter, no comenzó en 2021. Tuvo un capítulo previo, menos visible pero igual de complejo, que ahora empieza a ser reconstruido en los expedientes. Y en ese capítulo, Saracco aparece como una de las figuras que ayudó a diseñar el primer esquema de recaudación internacional de la AFA en la era Tapia.