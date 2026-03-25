Partidos de fútbol arreglados en la AFA: investigan si Toviggino envió sobres con dinero a Beligoy

El escándalo por presuntas irregularidades en el arbitraje del fútbol argentino sumó nuevos elementos a partir de chats que analiza la Justicia. En esas conversaciones, vinculadas a Juan Pablo Beacon, aparecen indicaciones que comprometerían al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, en supuestos movimientos de dinero destinados al director nacional de arbitraje, Federico Beligoy.