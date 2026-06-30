Thomas Müller explotó tras la eliminación de Alemania: "Esto es vergonzoso"

Resumen para apurados
- Thomas Müller tildó de "vergonzosa" la eliminación de Alemania ante Paraguay por penales en octavos de final del Mundial 2026, tras mostrar un flojo nivel futbolístico.
- Paraguay, dirigido por Gustavo Alfaro, resistió 120 minutos y venció por penales, desatando la autocrítica de Müller hacia el planteo táctico del DT Julian Nagelsmann.
- La histórica derrota frena el proyecto de Nagelsmann, desata una fuerte crisis en la selección alemana y posiciona a Paraguay como la gran sorpresa de la Copa del Mundo.
La sorpresiva eliminación de Alemania frente a Paraguay en los octavos de final del Mundial 2026 dejó una fuerte autocrítica dentro del seleccionado europeo. Uno de los que alzó la voz fue Thomas Müller, quien no ocultó su decepción y calificó el desempeño del equipo como "vergonzoso".
El experimentado delantero, campeón del mundo en Brasil 2014 y uno de los referentes del fútbol alemán en la última década, fue contundente al analizar la derrota por penales que significó el primer gran batacazo de la Copa del Mundo.
"Esto es vergonzoso", sentenció Müller tras el encuentro, visiblemente frustrado por la eliminación del conjunto dirigido por Julian Nagelsmann.
Más allá de la derrota, el atacante realizó una dura autocrítica al funcionamiento del equipo y cuestionó tanto el planteamiento como el nivel exhibido por Alemania a lo largo del encuentro.
Los elogios de Thomas Müller a Paraguay
Pese al dolor por la eliminación, Müller también tuvo palabras de reconocimiento para Paraguay, que volvió a meterse entre los mejores equipos del Mundial de la mano de Gustavo Alfaro.
El delantero destacó el trabajo realizado por el entrenador argentino y valoró la manera en que el conjunto guaraní afrontó el partido para terminar imponiéndose desde los doce pasos.
La clasificación paraguaya representa una de las mayores sorpresas del Mundial 2026. No solo eliminó a una de las selecciones más poderosas del planeta, sino que dejó en el camino a un equipo que conquistó cuatro veces la Copa del Mundo.
Un duro golpe para Alemania
La eliminación supone un fuerte revés para el proyecto encabezado por Julian Nagelsmann, que llegaba al certamen con expectativas de pelear por el título.
Sin embargo, Paraguay resistió durante los 120 minutos y mostró mayor eficacia en la definición por penales para sellar un triunfo histórico que lo depositó en los cuartos de final.
Mientras el conjunto sudamericano celebra una clasificación inolvidable, en Alemania comenzaron las críticas. Y la voz de Thomas Müller, uno de los grandes referentes del fútbol alemán, fue la primera en reflejar el profundo malestar que dejó una eliminación que ya quedó marcada como uno de los grandes golpes del Mundial 2026.