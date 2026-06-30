Copa del Mundo

Thomas Müller explotó tras la eliminación de Alemania: "Esto es vergonzoso"

El histórico delantero alemán fue muy crítico con el rendimiento de su selección después de la caída por penales frente a Paraguay en los octavos de final del Mundial 2026. Además, elogió el trabajo de Gustavo Alfaro.

Thomas Muller.
Thomas Muller.
Hace 20 Min

Resumen para apurados

  • Thomas Müller tildó de "vergonzosa" la eliminación de Alemania ante Paraguay por penales en octavos de final del Mundial 2026, tras mostrar un flojo nivel futbolístico.
  • Paraguay, dirigido por Gustavo Alfaro, resistió 120 minutos y venció por penales, desatando la autocrítica de Müller hacia el planteo táctico del DT Julian Nagelsmann.
  • La histórica derrota frena el proyecto de Nagelsmann, desata una fuerte crisis en la selección alemana y posiciona a Paraguay como la gran sorpresa de la Copa del Mundo.
Resumen generado con IA

La sorpresiva eliminación de Alemania frente a Paraguay en los octavos de final del Mundial 2026 dejó una fuerte autocrítica dentro del seleccionado europeo. Uno de los que alzó la voz fue Thomas Müller, quien no ocultó su decepción y calificó el desempeño del equipo como "vergonzoso".

El experimentado delantero, campeón del mundo en Brasil 2014 y uno de los referentes del fútbol alemán en la última década, fue contundente al analizar la derrota por penales que significó el primer gran batacazo de la Copa del Mundo.

"Esto es vergonzoso", sentenció Müller tras el encuentro, visiblemente frustrado por la eliminación del conjunto dirigido por Julian Nagelsmann.

Más allá de la derrota, el atacante realizó una dura autocrítica al funcionamiento del equipo y cuestionó tanto el planteamiento como el nivel exhibido por Alemania a lo largo del encuentro.

Los elogios de Thomas Müller a Paraguay

Pese al dolor por la eliminación, Müller también tuvo palabras de reconocimiento para Paraguay, que volvió a meterse entre los mejores equipos del Mundial de la mano de Gustavo Alfaro.

El delantero destacó el trabajo realizado por el entrenador argentino y valoró la manera en que el conjunto guaraní afrontó el partido para terminar imponiéndose desde los doce pasos.

La clasificación paraguaya representa una de las mayores sorpresas del Mundial 2026. No solo eliminó a una de las selecciones más poderosas del planeta, sino que dejó en el camino a un equipo que conquistó cuatro veces la Copa del Mundo.

Un duro golpe para Alemania

La eliminación supone un fuerte revés para el proyecto encabezado por Julian Nagelsmann, que llegaba al certamen con expectativas de pelear por el título.

Sin embargo, Paraguay resistió durante los 120 minutos y mostró mayor eficacia en la definición por penales para sellar un triunfo histórico que lo depositó en los cuartos de final.

Mientras el conjunto sudamericano celebra una clasificación inolvidable, en Alemania comenzaron las críticas. Y la voz de Thomas Müller, uno de los grandes referentes del fútbol alemán, fue la primera en reflejar el profundo malestar que dejó una eliminación que ya quedó marcada como uno de los grandes golpes del Mundial 2026.

Temas Mundial 2026 Selección alemana de fútbolSelección Paraguaya de Fútbol
Tamaño texto
Comentarios
Más visto en Mundial 2026
Se fue siguiendo la nieve y terminó abriendo 11 locales en Miami: la historia del tucumano que conquistó uno de los mercados más difíciles
1

Se fue siguiendo la nieve y terminó abriendo 11 locales en Miami: la historia del tucumano que conquistó uno de los mercados más difíciles

La curiosa reacción de Chilavert tras la clasificación de Paraguay: qué dijo el arquero Gill sobre sus críticas
2

La curiosa reacción de Chilavert tras la clasificación de Paraguay: qué dijo el arquero Gill sobre sus críticas

El escándalo que sacude a Alemania tras el Mundial: peleas, privilegios para familiares y fuertes acusaciones
3

El escándalo que sacude a Alemania tras el Mundial: peleas, privilegios para familiares y fuertes acusaciones

Una supercomputadora predijo el futuro del Mundial: las selecciones que pasarán a octavos de final
4

Una supercomputadora predijo el futuro del Mundial: las selecciones que pasarán a octavos de final

La dura reacción de la prensa alemana tras la eliminación del Mundial 2026: críticas a Nagelsmann y un fiasco histórico
5

La dura reacción de la prensa alemana tras la eliminación del Mundial 2026: críticas a Nagelsmann y un "fiasco" histórico

Resultado exacto: qué predice la IA para el partido entre Costa de Marfil y Noruega por el Mundial 2026
6

Resultado exacto: qué predice la IA para el partido entre Costa de Marfil y Noruega por el Mundial 2026

Más Noticias
Lucas Diarte deja San Martín: del regreso cargado de ilusión a una llamativa salida rumbo a Madryn

Lucas Diarte deja San Martín: del regreso cargado de ilusión a una llamativa salida rumbo a Madryn

El escándalo que sacude a Alemania tras el Mundial: peleas, privilegios para familiares y fuertes acusaciones

El escándalo que sacude a Alemania tras el Mundial: peleas, privilegios para familiares y fuertes acusaciones

La dura reacción de la prensa alemana tras la eliminación del Mundial 2026: críticas a Nagelsmann y un fiasco histórico

La dura reacción de la prensa alemana tras la eliminación del Mundial 2026: críticas a Nagelsmann y un "fiasco" histórico

Resultado exacto: qué predice la IA para el partido entre Costa de Marfil y Noruega por el Mundial 2026

Resultado exacto: qué predice la IA para el partido entre Costa de Marfil y Noruega por el Mundial 2026

La curiosa reacción de Chilavert tras la clasificación de Paraguay: qué dijo el arquero Gill sobre sus críticas

La curiosa reacción de Chilavert tras la clasificación de Paraguay: qué dijo el arquero Gill sobre sus críticas

Una supercomputadora predijo el futuro del Mundial: las selecciones que pasarán a octavos de final

Una supercomputadora predijo el futuro del Mundial: las selecciones que pasarán a octavos de final

Cuatro argentinos fueron detenidos por intentar colarse en el Mundial 2026: ¿qué penas recibieron?

Cuatro argentinos fueron detenidos por intentar colarse en el Mundial 2026: ¿qué penas recibieron?

Se fue siguiendo la nieve y terminó abriendo 11 locales en Miami: la historia del tucumano que conquistó uno de los mercados más difíciles

Se fue siguiendo la nieve y terminó abriendo 11 locales en Miami: la historia del tucumano que conquistó uno de los mercados más difíciles

Comentarios