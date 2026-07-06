Ni el llamado de Trump ni la polémica alcanzaron: Bélgica eliminó a Estados Unidos del Mundial 2026

En la victoria 4-1 de Bélgica sobre Estados Unidos, ambos seleccionados se disputaron mucho más que la clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026. Los locales fueron los villanos, los “dueños de la pelota”, señalados por estar en el centro de la polémica tras la decisión de la FIFA de anular la tarjeta roja que había recibido su figura, Folarin Balogun, luego de un llamado del mandatario Donald Trump a Gianni Infantino, presidente de la entidad. Aquella sanción, que inicialmente le impedía disputar el partido, terminó siendo levantada. Bélgica debía ser entonces ese súper héroe capaz de “salvar” al fútbol y su, a veces, ambiciosa pretensión de transparencia.