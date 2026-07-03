"Hubiera sido una locura perder en mi partido 100": la confesión de Scaloni tras el sufrimiento de Argentina

Resumen para apurados
- El DT Lionel Scaloni celebró la sufrida clasificación de Argentina a octavos del Mundial 2026 tras vencer a Cabo Verde en el alargue, en lo que fue su partido 100 al frente del equipo.
- El seleccionado argentino avanzó de ronda con un agónico triunfo en tiempo suplementario ante un duro rival, evitando una eliminación histórica que hubiera golpeado el ciclo del DT.
- Con el pase a octavos asegurado, la Selección mantiene vivo el sueño del bicampeonato mundial y consolida el liderazgo de Scaloni de cara a las instancias decisivas del torneo.
Lionel Scaloni no ocultó el alivio después de la agónica clasificación de la Selección argentina a los octavos de final del Mundial 2026. Tras el sufrido triunfo en tiempo suplementario frente a Cabo Verde, el entrenador dejó una de las declaraciones más sinceras de su ciclo y admitió que una eliminación en su partido número 100 al frente del equipo hubiera sido un golpe muy difícil de asimilar.
"Este equipo nunca se rinde. Hubiera sido una locura perder en mi partido 100, pero esto es el fútbol", expresó el DT apenas terminado el encuentro, todavía conmovido por un duelo que mantuvo a la Albiceleste contra las cuerdas durante gran parte de la noche.
Scaloni también aprovechó para destacar el nivel del rival y valoró la fortaleza anímica de sus dirigidos. "Fue un partido durísimo. Cuando uno dice que no hay rivales fáciles, hoy quedó demostrado. Felicito a Cabo Verde porque hizo un gran partido", señaló el entrenador, que volvió a remarcar el espíritu competitivo del seleccionado.
El valor de una clasificación sufrida
Más allá del rendimiento futbolístico, el técnico hizo foco en la personalidad del plantel para revertir un contexto adverso. "Lo importante fue el aporte de todos y la muestra de carácter. Esto es Argentina y el que no lo entiende, difícilmente pueda comprender lo que significa esta camiseta", afirmó.
Con el pase asegurado a los octavos de final, la Selección continúa en carrera en busca del bicampeonato mundial. Para Scaloni, la clasificación tuvo un significado especial no solo por mantener vivo el sueño de levantar otra Copa del Mundo, sino también por evitar que una derrota marcara una fecha histórica en su exitoso ciclo al frente de la Albiceleste.