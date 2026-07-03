"Hubiera sido una locura perder en mi partido 100": la confesión de Scaloni tras el sufrimiento de Argentina

Lionel Scaloni no ocultó el alivio después de la agónica clasificación de la Selección argentina a los octavos de final del Mundial 2026. Tras el sufrido triunfo en tiempo suplementario frente a Cabo Verde, el entrenador dejó una de las declaraciones más sinceras de su ciclo y admitió que una eliminación en su partido número 100 al frente del equipo hubiera sido un golpe muy difícil de asimilar.