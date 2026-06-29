Copa del Mundo

El ranking de los partidos con más público del Mundial 2026: cuál fue el de Argentina mejor ubicado

Tras el cierre de la fase de grupos, la FIFA comunicó que se alcanzó un record histórico de asistencias.

EL 2-0. Así gritó Lautaro Martínez su primer gol en Mundiales.
EL 2-0. Así gritó Lautaro Martínez su primer gol en Mundiales. AFP
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La FIFA anunció que la fase de grupos del Mundial 2026 en Norteamérica cerró con un récord histórico de 4,64 millones de espectadores y un 99,7% de ocupación en los estadios.
  • Con 48 equipos, el promedio fue de 64.508 hinchas. Argentina entró al top 10 de asistencia con 70.649 espectadores en sus partidos frente a Jordania y Austria en EE. UU.
  • Estas cifras consolidan al Mundial 2026 como el de mayor convocatoria de la historia y anticipan un impacto masivo y estadios llenos para la fase de eliminación directa.
Resumen generado con IA

La fase de grupos del Mundial 2026 concluyó con un balance histórico en materia de asistencia. La FIFA informó que un total de 4.644.549 espectadores asistieron a los estadios de Estados Unidos, México y Canadá, lo que representó un 99,7% de ocupación y estableció un nuevo récord para una Copa del Mundo.

La ampliación del certamen a 48 selecciones y el gran interés de los aficionados permitieron que el torneo superara ampliamente las marcas registradas en ediciones anteriores. El promedio fue de 64.508 espectadores por partido, una cifra sin precedentes que confirmó el éxito de convocatoria del Mundial.

Uno de los hitos más destacados se produjo durante la jornada en la que la Selección Argentina goleó 3-0 a Argelia. Ese día, los cuatro encuentros disputados -Francia-Senegal, Irak-Noruega, Austria-Jordania y Argentina-Argelia- reunieron en conjunto a 281.223 personas, superando el récord diario establecido en el Mundial de Estados Unidos 1994, cuando se habían registrado 277.070 espectadores.

La marca volvió a romperse apenas unos días después. En una jornada con seis partidos, que incluyó los cruces Curazao-Costa de Marfil, Ecuador-Alemania, Japón-Suecia, Túnez-Países Bajos, Paraguay-Australia y Turquía-Estados Unidos, la asistencia total alcanzó los 426.834 espectadores, otro registro histórico para la competición.

Hincha mexicano. Hincha mexicano. FOTO TOMADA DE X.COM/MISELECCIONMX

Los partidos con mayor convocatoria

El encuentro con mayor cantidad de público fue compartido por tres partidos, todos con 80.824 espectadores. El primero fue el duelo inaugural entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca, seguido por Uzbekistán-Colombia y México-República Checa, también disputados en el histórico escenario mexicano.

Detrás aparecieron Brasil-Marruecos, Noruega-Senegal, Ecuador-Alemania y Panamá-Inglaterra, todos con 80.663 asistentes, mientras que Francia-Senegal reunió a 80.545 personas en el MetLife Stadium.

Argentina también dijo presente entre los encuentros más convocantes del Mundial. El triunfo por 3-1 sobre Jordania, disputado en Dallas, ocupó el noveno puesto del ranking con 70.649 espectadores. La misma cifra registró la victoria por 2-0 frente a Austria, que quedó décima por orden de listado.

En tanto, el debut de la Albiceleste ante Argelia, con triunfo por 3-0 en el Arrowhead Stadium de Kansas City, convocó a 69.045 hinchas y se ubicó en el vigésimo lugar entre los partidos con mayor asistencia de toda la fase de grupos.

El respaldo de los simpatizantes argentinos volvió a quedar reflejado en las tribunas, que se tiñeron de celeste y blanco en cada presentación del equipo de Lionel Scaloni, clasificado a los 16avos de final con puntaje ideal.

En el otro extremo del ranking, el partido con menor concurrencia fue Ghana-Panamá, disputado en el BMO Field de Toronto, con 42.942 espectadores. Aun así, la FIFA celebró los números finales del torneo, que marcaron un récord absoluto de asistencia y consolidaron al Mundial 2026 como el de mayor convocatoria de la historia.

Top 10 de los partidos con más público del Mundial 2026

México 2-0 Sudáfrica – 80.824 espectadores.

Uzbekistán 1-3 Colombia – 80.824.

República Checa 0-3 México – 80.824.

Brasil 1-1 Marruecos – 80.663.

Noruega 3-2 Senegal – 80.663.

Ecuador 2-1 Alemania – 80.663.

Panamá 0-2 Inglaterra – 80.663.

Francia 2-1 Senegal – 80.545.

Jordania 1-3 Argentina – 70.649.

Argentina 2-0 Austria – 70.649.

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