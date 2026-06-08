Por qué nunca tenés que pagar el mínimo de la tarjeta de crédito

Ejemplo real: Banco Galicia cómo los pagos parciales hacen la diferencia

Imaginá que tu resumen es de $50.000 y solo pagás el mínimo ($5.000). Si no hacés ningún pago extra, los intereses del mes se calculan sobre los $45.000 restantes, sin contar que se van a sumar las cuotas que ya tenías en tu tarjeta y todo lo que sigas consumiendo hasta el próximo cierre.