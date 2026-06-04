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¿Cuántas veces se puede hacer pago mínimo con tarjeta de crédito?

Aunque es un recurso útil para mantener la tarjeta activa cuando el presupuesto no alcanza, encadenar pagos mínimos reduce tu límite de compra, acumula intereses millonarios y daña tu historial frente a los bancos.

¿Cuántas veces se puede hacer pago mínimo con tarjeta de crédito?
Foto: eldoce.tv
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Aunque no hay límite legal para hacer el pago mínimo de tarjetas de crédito, especialistas advierten que abusar de esto genera intereses millonarios y reduce cupos.
  • Esta opción mantiene activa la tarjeta si el presupuesto no alcanza, pero a largo plazo incrementa la deuda por intereses acumulados y reduce la capacidad de comprar en cuotas.
  • El uso constante del pago mínimo daña el historial crediticio del usuario ante los bancos, lo que limitará su acceso a futuros préstamos y nuevas herramientas de financiación.
Resumen generado con IA

El pago mínimo es una herramienta que los deudores tienen para pagar un porcentaje menor cuando no llegan a cubrir el total del resumen. No se trata de una cancelación de la deuda, sino del pago mínimo que se necesita abonar para que la tarjeta de crédito siga activa. Aunque no hay un tope legal para hacer pagos mínimos, sí hay un límite real en cuanto a finanzas personales.

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Los bancos ofrecen el pago mínimo como una forma de ahorrar dinero. Lo cierto es que, al principio, permite resguardar montos significativos de dinero. Pero en el largo plazo, solo hace que la deuda siga creciendo, lo que genera una obligación aún mayor para los usuarios.

¿Cuántas veces puedo usar el pago mínimo?

Las tarjetas permiten hacer pago mínimo todas las veces que el usuario quiera. Pero, según Supervielle, el hecho de que no exista un límite para pagar el mínimo no es completamente una ventaja. Postergar el pago de las deudas tiene algunas consecuencias. Si no se planifica el modo de saldar las obligaciones, pueden producirse problemas financieros.

Hacer pagos mínimos constantemente reduce tu límite de compra en cuotas. Cada vez se puede hacer menos pagos en cuotas o se puede reducir el margen. Al aumentar el saldo que el usuario tiene pendiente, crecen los intereses que se van acumulando mes a mes.

Otra de las consecuencias negativas de hacer pago mínimo puede impactar en el resto de tus compromisos financieros. El hábito de pagar lo menos posible genera una actitud morosa que, indefectiblemente, hay que resolver en algún momento.

Por último, tu historial crediticio queda con registro de tus pagos mínimos. Esta actitud no es bien vista por los bancos y puede implicar una negativa al momento de solicitar créditos. Mantenerse en mora puede hacer a un usuario perder otras oportunidades que necesiten contar con un instrumento de financiación.

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