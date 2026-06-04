¿Cuántas veces se puede hacer pago mínimo con tarjeta de crédito?

El pago mínimo es una herramienta que los deudores tienen para pagar un porcentaje menor cuando no llegan a cubrir el total del resumen. No se trata de una cancelación de la deuda, sino del pago mínimo que se necesita abonar para que la tarjeta de crédito siga activa. Aunque no hay un tope legal para hacer pagos mínimos, sí hay un límite real en cuanto a finanzas personales.