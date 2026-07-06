Trump admitió que pidió revisar la sanción a Balogun y celebró la decisión de la FIFA

Más tarde, durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, explicó por qué decidió involucrarse en el caso. "Todo lo que hice fue pedir una revisión porque no me parecía que era una falta", sostuvo. Además, describió la acción como un choque normal entre futbolistas al afirmar que fueron "dos grandes atletas que chocaron uno con otro", expresó.