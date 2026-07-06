Copa del Mundo

"Es una decisión fantástica": Pochettino defendió el polémico fallo de la FIFA que benefició a Estados Unidos

El entrenador respaldó la habilitación de Folarin Balogun para jugar los octavos de final y aseguró que la expulsión ante Bosnia y Herzegovina había sido "injusta".

POLÉMICA. Mauricio Pochettino respaldó la decisión de la FIFA de habilitar a Folarin Balogun y sostuvo que la expulsión ante Bosnia había sido injusta.
POLÉMICA. Mauricio Pochettino respaldó la decisión de la FIFA de habilitar a Folarin Balogun y sostuvo que la expulsión ante Bosnia había sido injusta.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Pochettino defendió la decisión de la FIFA de habilitar al estadounidense Balogun para jugar octavos del Mundial ante Bélgica, tras anularse su polémica tarjeta roja.
  • El delantero había sido expulsado ante Bosnia y Herzegovina, pero la FIFA aplicó de oficio el artículo 27 de su Código Disciplinario para suspender la ejecución de la sanción.
  • La medida generó un fuerte rechazo de la UEFA y de la Federación Belga, quienes la calificaron de inaudita, abriendo un debate sobre la imparcialidad del organismo rector.
Resumen generado con IA

Mauricio Pochettino salió a respaldar públicamente la controvertida decisión de la FIFA de dejar sin efecto la suspensión de Folarin Balogun, una medida que le permitirá al delantero disputar el partido de octavos de final del Mundial entre Estados Unidos y Bélgica. El entrenador argentino consideró que el organismo actuó correctamente y calificó la resolución como "una decisión fantástica para el fútbol".

En la conferencia de prensa previa al encuentro, Pochettino defendió la postura de la FIFA y sostuvo que la expulsión del atacante frente a Bosnia y Herzegovina había sido un error arbitral. "Fuimos castigados suficientemente contra Bosnia al tener que jugar con diez hombres durante 30 minutos, en una decisión que fue injusta. Creo que el 99,9% de la gente está de acuerdo en que fue una tarjeta roja injusta", afirmó.

El técnico también aclaró que no tuvo ninguna participación en el proceso que derivó en la revisión de la sanción. Según explicó, conoció la noticia poco antes del último entrenamiento de su equipo. "No estuve involucrado", aseguró, antes de remarcar que mantiene plena confianza en el accionar de la FIFA. "Amo este deporte y confío en su integridad ética. Celebramos la decisión", agregó.

La polémica continúa creciendo

La postura de Pochettino contrasta con las fuertes críticas que recibió la FIFA en las últimas horas. La UEFA calificó la medida como "inaudita, incomprensible e injustificable", mientras que la Federación Belga recordó que el reglamento establece que una tarjeta roja implica automáticamente una fecha de suspensión.

Balogun había sido expulsado por una fuerte infracción sobre Tarik Muharemovic durante el partido frente a Bosnia y Herzegovina, pero la FIFA aplicó de oficio el artículo 27 de su Código Disciplinario y suspendió la ejecución de la sanción, una decisión poco habitual que generó un fuerte debate en plena Copa del Mundo y favoreció a la selección anfitriona.

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