"Es una decisión fantástica": Pochettino defendió el polémico fallo de la FIFA que benefició a Estados Unidos

En la conferencia de prensa previa al encuentro, Pochettino defendió la postura de la FIFA y sostuvo que la expulsión del atacante frente a Bosnia y Herzegovina había sido un error arbitral. "Fuimos castigados suficientemente contra Bosnia al tener que jugar con diez hombres durante 30 minutos, en una decisión que fue injusta. Creo que el 99,9% de la gente está de acuerdo en que fue una tarjeta roja injusta", afirmó.