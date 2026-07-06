Cómo Donald Trump y Estados Unidos “liberaron” a Balogun para que pueda jugar los octavos de final del Mundial

Resumen para apurados
- Donald Trump gestionó ante la FIFA la habilitación del delantero estadounidense Florian Balogun para los octavos de final del Mundial 2026 tras haber sido expulsado.
- La Casa Blanca movilizó llamadas presidenciales, funcionarios y abogados para apelar la sanción mediante el artículo 27 de la FIFA, logrando revertir la tarjeta roja recibida.
- La medida generó fuertes críticas de figuras del fútbol y de la federación belga, reabriendo un intenso debate sobre la influencia política en la independencia de la FIFA.
La clasificación de Estados Unidos a los octavos de final del Mundial 2026 estuvo acompañada por una historia que trascendió el fútbol. Durante cinco días, la Casa Blanca impulsó una serie de gestiones para conseguir que Florian Balogun quedara habilitado para disputar el partido frente a Bélgica, luego de haber sido expulsado ante Bosnia-Herzegovina.
Según reconstruyó el medio The Athletic, la operación comenzó con una llamada telefónica del presidente estadounidense, Donald Trump, al titular de la FIFA, Gianni Infantino. De acuerdo con fuentes cercanas a la situación citadas por la publicación, Trump solicitó que se revisara la tarjeta roja recibida por el delantero de la selección estadounidense.
Esa comunicación fue apenas el primer paso de una estrategia que involucró a distintos sectores del gobierno norteamericano. La administración movilizó recursos adicionales y sumó al secretario de Comercio, Howard Lutnick, además del empresario Scott Goodwin, reconocido donante de la Federación de Fútbol de Estados Unidos y gestor de fondos de inversión.
El equipo también recurrió a abogados especializados, quienes prepararon documentación legal que fue remitida a la Federación de Fútbol de Estados Unidos para respaldar el pedido de revisión de la sanción.
Finalmente, el domingo, la FIFA anunció que su Comité Disciplinario Independiente suspendía la sanción impuesta a Balogun y lo habilitaba para disputar el encuentro de octavos de final frente a Bélgica.
La decisión se apoyó en el artículo 27 del Código Disciplinario de la FIFA, una norma que permite suspender total o parcialmente una sanción en circunstancias excepcionales. Aunque el reglamento contempla esa posibilidad, el contexto en el que se tomó la determinación alimentó el debate sobre la independencia de los órganos disciplinarios del organismo.
Antes de que trascendiera públicamente la existencia de la llamada entre Trump e Infantino, el mandatario estadounidense ya había celebrado el desenlace. A través de Truth Social, agradeció a la FIFA "por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia", un mensaje que luego cobró otra dimensión cuando se conocieron los detalles de las gestiones impulsadas desde la Casa Blanca.
Scott Goodwin, por su parte, intentó minimizar el alcance de su participación. En un mensaje publicado en X sostuvo que "los medios están exagerando enormemente la participación de cualquier persona ajena a la Federación y su equipo legal. Me comuniqué con la Federación como muchos otros y me dijeron que el proceso debía seguir su curso".
La resolución provocó una inmediata ola de cuestionamientos en el ambiente futbolístico. Entre los críticos se ubicaron el ex presidente de la FIFA, Joseph Blatter, el entrenador Jürgen Klopp y la Federación Belga de Fútbol, que expresaron su preocupación por la influencia política en una decisión deportiva.
Blatter resumió el malestar con una pregunta que rápidamente se viralizó en el mundo del fútbol: "¿Hacia dónde vas, FIFA?". El episodio reabrió el debate sobre los límites de la intervención política en las decisiones del máximo organismo del fútbol internacional y dejó instalada una polémica que trasciende el resultado dentro de la cancha.