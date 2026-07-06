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Isabel Haugseng: los mitos en torno a la novia de Erling Haaland y el hijo que no muestran

El hermético noviazgo del goleador noruego con Isabel Haugseng: de compartir club en su infancia a los mitos que rodean su vida familiar lejos de los flashes.

Isabel Haugseng: los mitos en torno a la novia de Erling Haaland y el hijo que no muestran
Foto: Instagram/isabellaa
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El futbolista Erling Haaland y su novia Isabel Haugseng mantienen un hermético noviazgo y ocultan la identidad de su hijo nacido en 2024 para proteger su privacidad de la fama.
  • Se conocieron jugando al fútbol en Bryne cuando tenían 15 años. En 2021 formalizaron su relación y ella se mudó a Manchester con él, dejando su carrera deportiva para apoyarlo.
  • El extremo resguardo de su vida privada alimentó rumores en redes sobre supuestas reglas de pareja, marcando un precedente de cómo las estrellas del fútbol gestionan su fama.
Resumen generado con IA

Uno de los jugadores estrellas de este Mundial de Fútbol tiene una vida detrás del deporte. Erling Haaland, el delantero central de Noruega, está en pareja desde hace cinco años con una mujer que conoce hace el doble de tiempo. Isabel Haugseng, su novia, se convirtió en un objetivo misterioso por el vínculo que mantiene con el futbolista.

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Las apariciones de Haaland con Haugseng en el mundial, fuera del campo de juego, llamaron la atención de los admiradores del futbolista. Es que, en torno a la pareja y a la familia que forman desde hace años, empezaron a circular algunos rumores sobre el cuidado que él tiene para proteger a su novia e hijo.

Cómo se conocieron Isabel Haugseng y Erling Haaland

Haaland nació en Leeds, Inglaterra, el 21 de julio del 2000. Pero a sus tres años, su familia se mudó a Noruega, a Bryne, la ciudad natal de sus padres. Isabel Haugseng nació en Bryne, Noruega, en 2004; Haaland es cuatro años mayor que ella. Se conocieron en el club local de su ciudad, donde ambos jugaban al fútbol cuando tenían 15 años. Pese a que en un principio a ella le gustaba un amigo de su actual pareja, el humor de Haaland hizo que se fijara rápidamente en él.

En entrevistas, “el Androide”, como se conoce a Haaland en su selección, contó que fue Isabel quien dio el primer paso para empezar a salir. Se pusieron de novios en 2021 y desde entonces fue la única pareja que se conoció del futbolista. Ambos se dedicaban al deporte, pero, cuando él ingresó al Manchester City, ella se mudó con él para instalarse y dejó su carrera de futbolista para iniciar una relacionada a la salud deportiva.

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El hijo que Haaland no muestra

Se dio a conocer que en 2024 la pareja tuvo a su primer hijo. Aunque son personas públicas en su país, y ahora en todo el mundo, jamás expusieron demasiado su intimidad. Incluso su cuenta de Instagram –@isabellaa– es sumamente activa, pero solo muestra sus compromisos, trabajos, viajes y algunas relaciones sociales; nunca nada de la intimidad de su familia.

Isabel Haugseng: los mitos en torno a la novia de Erling Haaland y el hijo que no muestran Foto: Instagram/isabellaa

También trascendió que el nombre que eligieron ponerle al pequeño fue Odín, pero nunca salió a la luz ninguna fotografía suya. Su rostro, hoy, para los seguidores del futbolista, sigue siendo un misterio. Tal vez la imagen más cercana que se publicó fue una que subió la propia Isabel en junio de 2025 llevando un coche de bebé.

Rumores sobre la pareja de Haaland

La privacidad y el respeto que parecen tenerse mutuamente despertaron la curiosidad en el mundo. En las redes sociales incluso circularon algunas versiones de supuestas reglas que la pareja se habría puesto. Por una parte, se aseguró que ella habría puesto condiciones para casarse, entre las que estaría ganar una Copa del Mundo. De parte de Haaland, él le habría prohibido acercarse demasiado en eventos deportivos de gran exposición, para evitar los peligros que él mismo enfrenta con los fanáticos que lo siguen. Sin embargo, la pareja no confirmó ninguna de estas teorías.

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