Isabel Haugseng: los mitos en torno a la novia de Erling Haaland y el hijo que no muestran

Rumores sobre la pareja de Haaland

La privacidad y el respeto que parecen tenerse mutuamente despertaron la curiosidad en el mundo. En las redes sociales incluso circularon algunas versiones de supuestas reglas que la pareja se habría puesto. Por una parte, se aseguró que ella habría puesto condiciones para casarse, entre las que estaría ganar una Copa del Mundo. De parte de Haaland, él le habría prohibido acercarse demasiado en eventos deportivos de gran exposición, para evitar los peligros que él mismo enfrenta con los fanáticos que lo siguen. Sin embargo, la pareja no confirmó ninguna de estas teorías.