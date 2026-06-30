Haaland no afloja: marcó otro gol y quedó a uno de Messi en la tabla de goleadores del Mundial

A sus 25 años, Haaland también continúa pulverizando récords con la camiseta de su selección. Acumula 60 goles en apenas 53 partidos internacionales, una cifra extraordinaria que lo ubica entre los delanteros más letales del fútbol mundial. El registro impresiona aún más al compararlo con Mbappé, quien también suma 60 goles con Francia, aunque necesitó 101 encuentros para alcanzar esa marca.