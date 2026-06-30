Haaland no afloja: marcó otro gol y quedó a uno de Messi en la tabla de goleadores del Mundial
El delantero de Noruega convirtió el tanto del triunfo ante Costa de Marfil, alcanzó los cinco goles en su primer Mundial y se mantiene como el principal perseguidor de Lionel Messi en la tabla de máximos artilleros. En octavos enfrentará a Brasil.
Resumen para apurados
- Erling Haaland clasificó a Noruega a octavos de final del Mundial 2026 tras marcar el gol del triunfo 2-1 ante Costa de Marfil, quedando a un tanto del goleador Lionel Messi.
- El delantero del Manchester City anotó a los 85' para sumar cinco goles en tres partidos. El DT lo preservó ante Francia, optimizando su rendimiento físico para la fase final.
- Noruega enfrentará a Brasil en octavos de final. El nivel de Haaland intensifica la pelea directa por la Bota de Oro frente a figuras como Lionel Messi y Kylian Mbappé.
Erling Haaland continúa escribiendo una historia brillante en su primera participación en una Copa del Mundo. El delantero de Noruega volvió a ser decisivo al marcar el gol del triunfo por 2-1 frente a Costa de Marfil y dejó a su selección entre los 16 mejores del Mundial 2026.
El atacante del Manchester City apareció a los 85 minutos para definir un centro de Patrick Berg y desatar el festejo noruego. Con ese tanto llegó a cinco conquistas en apenas tres partidos disputados y quedó a solo un gol de Lionel Messi, líder de la tabla de goleadores con seis.
Hasta el momento, Haaland les convirtió dos veces a Iraq, además de marcar frente a Senegal y Costa de Marfil. Su eficacia lo transformó en el principal candidato a disputarle la Bota de Oro al capitán de la Selección.
La pelea por el máximo goleador del torneo promete ser uno de los grandes atractivos de la fase eliminatoria. Detrás de Messi (6) y Haaland (5) aparecen Vinicius, Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, todos con cuatro tantos.
Otro dato que ilusiona a Noruega es que su máxima figura llega con menor desgaste físico a los octavos de final. El cuerpo técnico decidió preservarlo en el encuentro frente a Francia, donde no sumó minutos, pensando en los cruces decisivos del certamen.
A sus 25 años, Haaland también continúa pulverizando récords con la camiseta de su selección. Acumula 60 goles en apenas 53 partidos internacionales, una cifra extraordinaria que lo ubica entre los delanteros más letales del fútbol mundial. El registro impresiona aún más al compararlo con Mbappé, quien también suma 60 goles con Francia, aunque necesitó 101 encuentros para alcanzar esa marca.
El próximo desafío del goleador será de máxima exigencia. Noruega enfrentará a Brasil el domingo 5 de julio en el New York New Jersey Stadium por los octavos de final. Pese a su gran presente, Haaland evitó el exceso de confianza y reconoció que las posibilidades de avanzar son reducidas debido al poderío de la selección brasileña.
Con el Mundial entrando en su etapa decisiva, el duelo a distancia entre Messi y Haaland por la Bota de Oro promete sumar un nuevo capítulo. Dos generaciones, dos estilos diferentes y un mismo objetivo: terminar el torneo como el máximo goleador.