Mbappé y Messi lideran la tabla de goleadores, pero el "Androide" Haaland no les da tregua

Sin embargo, la cima de la tabla de 2026 no es un asunto exclusivo del francés y el argentino. Desde muy cerca los acecha una fiera insaciable: Erling Haaland. El “Androide” volvió a vestirse de héroe para Noruega al estampar el gol del triunfo 2-1 ante Costa de Marfil a los 85 minutos. Con este grito, el gigante del Manchester City cosechó su quinto tanto en apenas tres partidos disputados, ya que había sido preservado en el cierre de la fase de grupos por el entrenador. Haaland llegará fresco y con el arco entre ceja y ceja a los octavos de final frente a Brasil.