Copa del Mundo

Mbappé y Messi lideran la tabla de goleadores, pero el "Androide" Haaland no les da tregua

El delantero francés y el capitán argentino dominan el certamen con seis tantos, pero la fiera del Manchester City ya suma cinco en apenas tres partidos y llega afilado a octavos. Cómo está la apasionante carrera que desvela a las máximas figuras del planeta.

INSACIABLE. Mbappé alcanzó a Messi y quedó a uno del récord histórico.
INSACIABLE. Mbappé alcanzó a Messi y quedó a uno del récord histórico.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Mbappé y Messi lideran los goleadores del Mundial 2026 en EE.UU. con seis tantos, seguidos por Haaland con cinco, en una intensa lucha por obtener la Bota de Oro.
  • Mbappé alcanzó a Messi tras su doblete ante Suecia y rompió el récord histórico de goles en fase eliminatoria, mientras que Haaland llegó a cinco goles en apenas tres partidos.
  • La competencia promete intensificarse en octavos de final, donde Haaland enfrentará a Brasil y Mbappé buscará superar la marca histórica de 19 goles mundialistas de Messi.
Resumen generado con IA

La carrera por el Botín de Oro del Mundial 2026 sigue sumando capítulos. En Nueva Jersey, Kylian Mbappé tuvo otra actuación memorable en el triunfo ante Suecia y reconfiguró nuevamente las estadísticas, tanto las del presente torneo como las de las Copas del Mundo a nivel histórico.

Haaland no afloja: marcó otro gol y quedó a uno de Messi en la tabla de goleadores del Mundial

Haaland no afloja: marcó otro gol y quedó a uno de Messi en la tabla de goleadores del Mundial

Con su doblete frente a los escandinavos, “Kiki” trepó a la línea de Lionel Messi como máximo artillero de la presente edición, ambos con seis conquistas. Pero el impacto del delantero francés va mucho más allá: ya suma 18 goles en la tabla histórica de los mundiales, quedando solo uno por debajo del astro rosarino. Además, al convertir ante los suecos, Mbappé se transformó en el máximo goleador en fases de eliminación directa en la historia de los mundiales con 10 anotaciones, dejando atrás el récord de leyendas brasileñas como Ronaldo y Leônidas, quienes ostentaban ocho (en este apartado Messi tiene solo cinco).

Francia es una máquina: arrolló a Suecia y Mbappé quedó a un paso del récord de Messi

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Sin embargo, la cima de la tabla de 2026 no es un asunto exclusivo del francés y el argentino. Desde muy cerca los acecha una fiera insaciable: Erling Haaland. El “Androide” volvió a vestirse de héroe para Noruega al estampar el gol del triunfo 2-1 ante Costa de Marfil a los 85 minutos. Con este grito, el gigante del Manchester City cosechó su quinto tanto en apenas tres partidos disputados, ya que había sido preservado en el cierre de la fase de grupos por el entrenador. Haaland llegará fresco y con el arco entre ceja y ceja a los octavos de final frente a Brasil.

Pero la lista sigue: con un tanto menos aparecen Ousmane Dembélé, que ayer no pudo aprovechar sus chances, y Vinícius Júnior, mientras que Harry Kane tiene tres y buscará acercarse hoy en el duelo de Inglaterra ante la República Democrática del Congo.

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