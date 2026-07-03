Egipto eliminó en los penales a Australia y será el rival de Argentina en los octavos.

La segunda mitad trajo complicaciones físicas para los oceánicos por la lesión del carrilero Jordan Bos, pero también una dosis de fortuna que les permitió regresar al partido. Egipto perdonó el segundo tanto en un mano a mano de Omar Marmoush y, minutos más tarde, Australia encontró la igualdad gracias al infortunio rival. El zaguero egipcio Mohamed Hany peinó hacia atrás de forma involuntaria un tiro libre ejecutado por Aiden O’Neill y terminó clavando el empate en su propio arco. Sobre el cierre de los noventa reglamentarios, el arquero australiano Patrick Beach se vistió de héroe con una tapada providencial ante Rami Rabia para forzar el tiempo suplementario, donde el cansancio pesó más que las ideas y la paridad se mantuvo inalterable.