El particular historial de Argentina con Egipto y un duelo inédito entre Messi y Salah en los octavos del Mundial

Resumen para apurados
- Argentina enfrentará a Egipto en octavos del Mundial 2026 tras vencer a Cabo Verde, marcando el primer cruce histórico entre Lionel Messi y Mohamed Salah en selecciones.
- El historial registra solo dos triunfos de Argentina (1928 y 2008). Ambos capitanes, Messi y Salah, nunca se enfrentaron antes a nivel de selecciones, solo en clubes europeos.
- El cruce definirá el pase a cuartos. Argentina busca revalidar su título mundialista, mientras que Egipto intentará dar el gran golpe del torneo liderado por Salah.
La selección argentina sufrió más de la cuenta para vencer a Cabo Verde, pero consiguió el objetivo y avanzó a los octavos de final del Mundial 2026. El próximo desafío del equipo de Lionel Scaloni será Egipto, un rival con el que casi no tiene antecedentes y al que nunca enfrentó en una Copa del Mundo.
El historial entre ambos seleccionados registra apenas dos partidos oficiales, ambos con triunfos argentinos. El primero se disputó en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam 1928, cuando la Albiceleste goleó 6-0 en las semifinales con tres tantos de Domingo Tarasconi, dos de Manuel Ferreira y uno de Roberto Cherro, antes de caer en la final frente a Uruguay.
El otro antecedente ocurrió 80 años más tarde, en marzo de 2008, durante un amistoso internacional disputado en El Cairo. El equipo dirigido por Alfio Basile se impuso 2-0 con goles de Sergio Agüero y Nicolás Burdisso. Aquella noche, Messi no pudo jugar debido a una lesión muscular.
Messi y Salah, frente a frente por primera vez con sus selecciones
El encuentro del próximo martes tendrá un atractivo especial: será la primera vez que Lionel Messi y Mohamed Salah se enfrenten representando a sus países. Hasta ahora, solo coincidieron a nivel de clubes en la UEFA Champions League, primero en un Barcelona-Roma de la fase de grupos de 2015 y luego en la recordada semifinal entre Barcelona y Liverpool de la temporada 2018/19.
Con un lugar entre los ocho mejores del Mundial en juego, Argentina buscará mantener su historial perfecto frente a Egipto, mientras que los Faraones intentarán dar el gran golpe de la Copa de la mano de Salah y eliminar al vigente campeón del mundo.