Copa del Mundo

El particular historial de Argentina con Egipto y un duelo inédito entre Messi y Salah en los octavos del Mundial

La Selección eliminó a Cabo Verde y ahora enfrentará a los Faraones por un lugar en los cuartos de final. Será el primer cruce entre Messi y Salah con sus selecciones.

CARA A CARA. Lionel Messi y Mohamed Salah se enfrentarán por primera vez con las camisetas de Argentina y Egipto en un duelo histórico por los octavos de final del Mundial 2026.
CARA A CARA. Lionel Messi y Mohamed Salah se enfrentarán por primera vez con las camisetas de Argentina y Egipto en un duelo histórico por los octavos de final del Mundial 2026.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Argentina enfrentará a Egipto en octavos del Mundial 2026 tras vencer a Cabo Verde, marcando el primer cruce histórico entre Lionel Messi y Mohamed Salah en selecciones.
  • El historial registra solo dos triunfos de Argentina (1928 y 2008). Ambos capitanes, Messi y Salah, nunca se enfrentaron antes a nivel de selecciones, solo en clubes europeos.
  • El cruce definirá el pase a cuartos. Argentina busca revalidar su título mundialista, mientras que Egipto intentará dar el gran golpe del torneo liderado por Salah.
Resumen generado con IA

La selección argentina sufrió más de la cuenta para vencer a Cabo Verde, pero consiguió el objetivo y avanzó a los octavos de final del Mundial 2026. El próximo desafío del equipo de Lionel Scaloni será Egipto, un rival con el que casi no tiene antecedentes y al que nunca enfrentó en una Copa del Mundo.

El historial entre ambos seleccionados registra apenas dos partidos oficiales, ambos con triunfos argentinos. El primero se disputó en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam 1928, cuando la Albiceleste goleó 6-0 en las semifinales con tres tantos de Domingo Tarasconi, dos de Manuel Ferreira y uno de Roberto Cherro, antes de caer en la final frente a Uruguay.

El otro antecedente ocurrió 80 años más tarde, en marzo de 2008, durante un amistoso internacional disputado en El Cairo. El equipo dirigido por Alfio Basile se impuso 2-0 con goles de Sergio Agüero y Nicolás Burdisso. Aquella noche, Messi no pudo jugar debido a una lesión muscular.

Messi y Salah, frente a frente por primera vez con sus selecciones

El encuentro del próximo martes tendrá un atractivo especial: será la primera vez que Lionel Messi y Mohamed Salah se enfrenten representando a sus países. Hasta ahora, solo coincidieron a nivel de clubes en la UEFA Champions League, primero en un Barcelona-Roma de la fase de grupos de 2015 y luego en la recordada semifinal entre Barcelona y Liverpool de la temporada 2018/19.

Con un lugar entre los ocho mejores del Mundial en juego, Argentina buscará mantener su historial perfecto frente a Egipto, mientras que los Faraones intentarán dar el gran golpe de la Copa de la mano de Salah y eliminar al vigente campeón del mundo.

Temas Mundial 2026 Lionel MessiSelección Argentina de fútbolMohamed SalahLionel Scaloni
Tamaño texto
Comentarios
Más visto en Mundial 2026
Argentina juega con Cabo Verde: cómo funcionan el comercio, las clases, los colectivos y la salud en Tucumán
1

Argentina juega con Cabo Verde: cómo funcionan el comercio, las clases, los colectivos y la salud en Tucumán

Miguel Martín le puso acento tucumano a la risa de Messi y el video es furor en las redes sociales
2

Miguel Martín le puso acento tucumano a la risa de Messi y el video es furor en las redes sociales

La FIFA explicó por qué anuló el agónico gol de Croacia ante Portugal y respaldó la decisión del VAR
3

La FIFA explicó por qué anuló el agónico gol de Croacia ante Portugal y respaldó la decisión del VAR

Qué pasó con Andrés Ciro en Miami: la Policía frenó su show en pleno banderazo argentino
4

Qué pasó con Andrés Ciro en Miami: la Policía frenó su show en pleno banderazo argentino

Los tucumanos se arriesgan: qué resultado pronostican para el partido entre Argentina y Cabo Verde
5

Los tucumanos se arriesgan: qué resultado pronostican para el partido entre Argentina y Cabo Verde

Cómo está el cuadro de octavos de final del Mundial 2026: cruces confirmados y el camino de Argentina
6

Cómo está el cuadro de octavos de final del Mundial 2026: cruces confirmados y el camino de Argentina

Más Noticias
Los tucumanos se arriesgan: qué resultado pronostican para el partido entre Argentina y Cabo Verde

Los tucumanos se arriesgan: qué resultado pronostican para el partido entre Argentina y Cabo Verde

Miguel Martín le puso acento tucumano a la risa de Messi y el video es furor en las redes sociales

Miguel Martín le puso acento tucumano a la risa de Messi y el video es furor en las redes sociales

LA GACETA, en Miami: el calor extremo, la ilusión de los hinchas y la confianza de Scaloni

LA GACETA, en Miami: el calor extremo, la ilusión de los hinchas y la confianza de Scaloni

La FIFA explicó por qué anuló el agónico gol de Croacia ante Portugal y respaldó la decisión del VAR

La FIFA explicó por qué anuló el agónico gol de Croacia ante Portugal y respaldó la decisión del VAR

Argentina juega con Cabo Verde: cómo funcionan el comercio, las clases, los colectivos y la salud en Tucumán

Argentina juega con Cabo Verde: cómo funcionan el comercio, las clases, los colectivos y la salud en Tucumán

Cómo está el cuadro de octavos de final del Mundial 2026: cruces confirmados y el camino de Argentina

Cómo está el cuadro de octavos de final del Mundial 2026: cruces confirmados y el camino de Argentina

Maia Reficco rompió el silencio sobre Franco Colapinto: qué dijo de su relación

Maia Reficco rompió el silencio sobre Franco Colapinto: qué dijo de su relación

Colapinto en la Fórmula 1: horarios, cronograma y dónde ver el GP de Gran Bretaña

Colapinto en la Fórmula 1: horarios, cronograma y dónde ver el GP de Gran Bretaña

Comentarios