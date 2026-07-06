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Quién es François Letexier, el árbitro francés que dirigirá Argentina vs. Egipto en el Mundial 2026

Con apenas 36 años, el juez ya dirigió finales de competiciones europeas y es considerado una de las grandes figuras del arbitraje internacional.

François Letexier será el árbitro del partido entre la Selección Argentina y Egipto
François Letexier será el árbitro del partido entre la Selección Argentina y Egipto
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La FIFA designó al árbitro francés François Letexier para dirigir el partido entre Argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026.
  • El juez francés de 36 años tiene un amplio recorrido internacional en Europa. Aunque no registra antecedentes con la Selección Argentina, sí expulsó una vez a Nicolás Tagliafico.
  • Este partido marcará el debut oficial del colegiado francés dirigiendo al seleccionado argentino en un cruce clave de eliminación directa que definirá la continuidad en la Copa.
Resumen generado con IA

La FIFA confirmó que el francés François Letexier será el árbitro del partido entre la Selección Argentina y Egipto, correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026. A sus 36 años, el europeo es uno de los jueces con mayor prestigio y proyección del fútbol internacional, con una trayectoria que incluye finales de torneos continentales y las principales competencias organizadas por la UEFA.

Letexier comenzó a dirigir en la Ligue 1 en 2016 y rápidamente hizo historia al convertirse, con apenas 28 años, en el árbitro más joven en debutar en la máxima categoría del fútbol francés.

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Su estreno se produjo el 23 de enero de ese año, en el encuentro entre Montpellier y Caen. El crecimiento fue meteórico: en 2017 recibió la escarapela FIFA, que lo habilitó para arbitrar encuentros internacionales. Su primer compromiso fue un amistoso entre Bulgaria y Bosnia-Herzegovina.

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Desde entonces, su carrera no dejó de ascender. Fue designado para dirigir la final de la Europa League 2021, la Supercopa de Europa 2023 y también integró el plantel arbitral de la Eurocopa 2024 y de los Juegos Olímpicos, consolidándose entre los jueces más valorados del continente.

Un antecedente con un jugador argentino

Aunque nunca había dirigido un partido de la Selección Argentina, Letexier sí tuvo participación en encuentros con futbolistas que hoy integran el plantel de Lionel Scaloni.

El antecedente más recordado involucra a Nicolás Tagliafico, a quien expulsó el 22 de marzo durante un partido de la Ligue 1 en el que Olympique de Lyon cayó como local por 2-1 frente a Monaco.

Más allá de ese episodio, el árbitro francés no registra antecedentes con la Albiceleste, por lo que el cruce frente a Egipto marcará su debut oficial dirigiendo al seleccionado argentino.

La terna arbitral para Argentina vs. Egipto

La FIFA designó una terna europea para el encuentro de octavos de final:

Árbitro: François Letexier (Francia).

Asistente 1: Cyril Mugnier (Francia).

Asistente 2: Mehdi Rahmouni (Francia).

Cuarto árbitro: Espen Eskås (Noruega).

Asistente de reserva: Isaak Bashevkin (Noruega).

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