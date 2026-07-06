Quién es François Letexier, el árbitro francés que dirigirá Argentina vs. Egipto en el Mundial 2026

La FIFA confirmó que el francés François Letexier será el árbitro del partido entre la Selección Argentina y Egipto, correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026. A sus 36 años, el europeo es uno de los jueces con mayor prestigio y proyección del fútbol internacional, con una trayectoria que incluye finales de torneos continentales y las principales competencias organizadas por la UEFA.