¿La mañana más fría del año? El lunes comenzó con una sensación térmica de -1 °C

Después de una seguidilla de días nublados, fríos y lluviosos, el lunes comenzó con el cielo despejado y con una sensación térmica de -1,4 °C, de acuerdo con datos suministrados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La humedad fue de casi un 90%, mientras que el viento fue de al menos 15 km/h desde el sector noroeste. La visibilidad fue de alrededor de 10 km.