SociedadClima y ecología

¿La mañana más fría del año? El lunes comenzó con una sensación térmica de -1 °C

El cielo se despejó y se espera que la temperatura suba durante la jornada. El pronóstico extendido.

¡QUÉ FRÍO! Los tucumanos y las tucumanas debieron salir tapados hasta los ojos debido al drástico descenso de la temperatura.
¡QUÉ FRÍO! Los tucumanos y las tucumanas debieron salir tapados hasta los ojos debido al drástico descenso de la temperatura. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Hace 16 Min

Resumen para apurados

  • Tucumán registró este lunes una de las mañanas más gélidas del año, con una sensación térmica de -1,4 °C debido a una intensa ola de frío polar que afecta a la región.
  • El fenómeno climatológico se presenta tras varios días de lluvias y bajas temperaturas que provocaron las primeras nevadas de la temporada en la zona de los Valles Calchaquíes.
  • El Servicio Meteorológico Nacional prevé una paulatina mejora climática y un leve aumento de las temperaturas para el resto de la semana, alcanzando máximas de hasta 20 °C.
Resumen generado con IA

La ola de frío que viene provocando el derrumbe de la temperatura y las primeras nevadas en los Valles Calchaquíes marcará el inicio de la semana y, aunque el pronóstico del tiempo anticipa el aumento de la temperatura, los tucumanos deberán atravesar hoy una de las mañanas más gélidas del año. 

Después de una seguidilla de días nublados, fríos y lluviosos, el lunes comenzó con el cielo despejado y con una sensación térmica de -1,4 °C, de acuerdo con datos suministrados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La humedad fue de casi un 90%, mientras que el viento fue de al menos 15 km/h desde el sector noroeste. La visibilidad fue de alrededor de 10 km.

Con el paso de las horas, se espera que la temperatura comience a subir y que para el mediodía roce los 12 °C. La humedad rondará el 60% y la nubosidad será nula. Los vientos serán suaves desde el noreste. 

Las horas más cálidas se sucederán durante la siesta y la tarde, cuando el cielo continúe despejado y la temperatura promedie los 16 °C, la máxima anunciada por el SMN. La humedad se mantendrá por encima del 50% mientras que los vientos serán moderados desde el este. 

A la noche el cielo seguiría despejado, la humedad subiría al 80% mientras que la temperatura descenderá desde los 9 °C hasta los 6 °C. La jornada concluirá con una térmica de 5 °C. 

¿Cómo estará el tiempo esta semana en Tucumán?

La semana continuará mañana con una leve recuperación térmica. Según el SMN, la mínima rondaría los 4 °C y la máxima alcanzaría los 17 °C, en una jornada que se pronostica mayormente despejada. 

Para el miércoles se anuncia algo de niebla por la mañana, con una temperatura mínima de 6 °C y una máxima de 20 °C, luego de una tarde mayormente soleada pero con un leve incremento de la nubosidad. 

El jueves y el viernes las condiciones del tiempo serán similares, con una mínima de 7 °C y una máxima de 20 °C, en las dos jornadas que serían las más cálidas de la semana.

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