Política

El mensaje de Milei por el Día de la Independencia de EEUU: "Faro de libertad en el Norte"

El jefe de Estado saludó al país gobernado por Donald Trump por los 250 años de su fundación.

Javier Milei, presidente de la Nación.
Javier Milei, presidente de la Nación.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El presidente argentino Javier Milei saludó este sábado a EE.UU. por su Día de la Independencia en redes sociales, para reivindicar la libertad y los lazos entre ambas naciones.
  • El mensaje, que alude a los 250 años de la independencia de EE.UU., destaca los principios compartidos de libertad y propiedad privada frente a las ideas colectivistas.
  • El saludo busca estrechar la relación bilateral bajo un alineamiento ideológico común, proyectando a la Argentina como un referente de las ideas de la libertad en el Sur.
Resumen generado con IA

El presidente de la Nación, Javier Milei, saludó este sábado a su par norteamericano, Donald Trump, por el Día de la Independencia de Estados Unidos. “Hace 250 años un grupo de hombres fundaba una república sobre una idea simple pero a la vez revolucionaria: que todos los hombres son iguales ante Dios, y que son poseedores de derechos naturales inalienables a la vida, la libertad y la propiedad”, destacó en la publicación en sus redes sociales.

“Bajo esta premisa, ese país se convirtió rápidamente en el opuesto absoluto de los países que abrazaron las ideas contrarias: las del comunismo”, agregó.

Luego, sostuvo: “La prosperidad de los EEUU es la envidia de todos los pueblos oprimidos, pero ella palidece frente a la libertad con la que cuentan sus ciudadanos y es, de hecho, una mera consecuencia de su preservación”.

“La Argentina fue un país fundado bajo este mismo anhelo. Una democracia liberal, cuyo deber es proteger la libertad de las personas y sus frutos. Por eso, quienes no están de acuerdo con este principio básico no pueden llamarse verdaderos patriotas”. “Dado que Argentina, como Estados Unidos, se fundó bajo ese principio, quien atente contra él no es más que un traidor a la patria”, apuntó el jefe de Estado.

“Entendemos que estos valores son propios de ambos países y que ponerlos en el centro es la llave para hacer a toda América grande otra vez, desde Alaska a Tierra del Fuego. Felicito a todos los estadounidenses en este 4 de julio y cuento con que sigan siendo un faro de libertad en el Norte, mientras volvemos a hacer de la Argentina un faro de la libertad en el Sur”, finalizó Milei.

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