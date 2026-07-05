Ante las críticas por el estado de las rutas, el gobierno de Milei proyecta una nueva licitación para construir autopistas

Según un informe periodístico de Diego Cabot en el diario "La Nación", la administración libertaria solicitó a Vialidad Nacional un relevamiento de las obras consideradas urgentes, a partir del cual se elaboró un mapa que servirá de base para las futuras licitaciones. Los proyectos alcanzan a la mayoría de las provincias y concentran intervenciones en corredores estratégicos vinculados con Vaca Muerta y el puerto de Bahía Blanca, la zona centro del país, el norte argentino, los accesos a Bolivia, el área portuaria de Rosario y Santa Fe y distintos tramos de la Patagonia.