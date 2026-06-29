Con Adorni fuera del Gobierno, Santilli fue elegido por Milei como Jefe de gabinete

La designación de Santilli generó inmediatas repercusiones en el arco oficialista, entre las que se destacó el saludo de la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich. La senadora, quien previamente había cuestionado la permanencia de Adorni en el Gabinete y lo había criticado en público por retrasar la presentación de su declaración jurada, le deseó “muchos éxitos” al nuevo ministro.