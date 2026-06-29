Con Adorni fuera del Gobierno, Santilli fue elegido por Milei como Jefe de gabinete

Resumen para apurados
- El presidente Javier Milei designó a Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete en Argentina, tras la renuncia de Manuel Adorni el sábado por una investigación judicial.
- Santilli, exministro del Interior, asume tras la salida de Adorni por presunto enriquecimiento ilícito. El área de Interior se disolverá y será absorbida por la Jefatura.
- La llegada de Santilli, respaldada por Macri y Bullrich, busca fortalecer la alianza oficialista, aceitar el vínculo con gobernadores y garantizar el avance de las reformas.
El presidente Javier Milei formalizó la designación de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete de la Nación, en reemplazo de Manuel Adorni. El anuncio se realizó a través de las redes sociales del primer mandatario, quien compartió una fotografía en su cuenta oficial de X junto al flamante funcionario y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
“Aquí delineando los fundamentos para una transición ordenada del cargo”, escribió el jefe de Estado en la publicación con la que plasmó el recambio ministerial. En el mismo mensaje, Milei confirmó que la ceremonia de jura del nuevo titular de la Jefatura de Gabinete se llevará a cabo el próximo martes por la tarde.
La llegada de Santilli se produjo tras la renuncia presentada por Manuel Adorni el pasado sábado, quien se encontró acorralado por una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito. El ex funcionario adoptó la decisión de dar un paso al costado en momentos en que su situación legal se complejizaba y quedaba al borde de una inminente interpelación.
En la nueva estructura gubernamental, se conoció que el segundo al mando de la Jefatura de Gabinete será Ignacio Devitt. Según se había anticipado, Devitt absorberá de manera directa las funciones del Ministerio del Interior, una cartera estratégica que dejará de existir de manera independiente y será disuelta bajo este nuevo organigrama.
Antes de su designación formal, Diego Santilli se trasladó hacia la Quinta de Olivos, donde mantuvo una reunión de trabajo de unos minutos con el presidente Milei y su hermana Karina. El dirigente bonaerense de origen en el PRO venía desempeñándose como titular del área de Interior desde noviembre de 2025, un rol desde el cual aceitaba de manera permanente los vínculos políticos con los gobernadores provinciales.
La designación de Santilli generó inmediatas repercusiones en el arco oficialista, entre las que se destacó el saludo de la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich. La senadora, quien previamente había cuestionado la permanencia de Adorni en el Gabinete y lo había criticado en público por retrasar la presentación de su declaración jurada, le deseó “muchos éxitos” al nuevo ministro.
Acompañado
“Muchos éxitos en este nuevo desafío, Colo. Vamos a acompañarte desde el Congreso para estar a la altura del cambio que eligieron los argentinos. Si queremos cambiar el país de verdad, teníamos que dejar de lado las distracciones y discutir las leyes importantes que impulsa el Presidente”, expresó Bullrich en sus redes sociales, lanzando una alusión a las complicaciones que generaba la figura de Adorni.
Por su parte, el flamante vocero presidencial, Adrián Ravier, también felicitó públicamente a Santilli y brindó precisiones sobre el traspaso de mando. Ravier anticipó que los equipos del jefe de Gabinete saliente y su reemplazante trabajarán de manera conjunta en una transición ordenada de la cartera, y manifestó estar “entusiasmado de poder trabajar juntos en esta nueva etapa”.
El propio Santilli utilizó sus plataformas digitales para agradecer la nominación efectuada por el Poder Ejecutivo. El nuevo jefe de ministros aseguró que asumir el desafío más importante de su vida con el compromiso de trabajar para que el Gobierno siga haciendo historia, remarcando que cree en los proyectos colectivos y no en los individuales, con el fin de sacar definitivamente a la Argentina del pozo.
La jugada política además recibió un fuerte respaldo institucional por parte de Mauricio Macri, quien sostuvo de manera pública el nombramiento del ex vicejefe de Gobierno porteño.
“Celebro esa decisión. Confío en que ayudar a fortalecer el cambio, a recuperar un poco de la tranquilidad que necesita el país ya permitirá que las reformas económicas avancen lo antes posible”, manifestó Macri a través de su cuenta oficial de X.
Luego de la oficialización del nombramiento, el presidente Milei brindó una entrevista televisiva en la que volvió a respaldar enérgicamente a Manuel Adorni. En diálogo con el periodista Luis Majul por la señal LN+, el mandatario aseguró que la salida del ex vocero no estaba vinculada a la investigación judicial ni a una eventual moción de censura en el Congreso.
Finalmente, Milei argumentó que Adorni decidió presentar su renuncia indeclinable debido a la intensidad de los ataques y agresiones que comenzaron a recibir a su esposa y sus hijos.
El Presidente insistió en la inocencia del ex jefe de Gabinete, calificándolo como una persona honesta que tuvo la grandeza de correrse para enfrentar a la Justicia, y remarcó que no piensa sacrificar la justicia en el altar de la eficiencia ni ceder ante el utilitarismo político tradicional.