Recuerdos fotográficos: 1991. Chicos se accidentan por ver a los Loco Mía en Tucumán

El 11 de septiembre de 1991, para presentar su segundo disco, actuaron en el club Floresta. En la tarde anterior, mientras estaban alojados en el hotel Metropol de la 24 de Septiembre al 500, una multitud de jóvenes, en su mayoría alumnas de colegios secundarios, se congregó en la vereda y cuando advirtieron que dos de los integrantes bajaban al bar del hotel, se avalanzaron peligrosamente y provocaron la rotura de la baranda del edificio. Como consecuencia, unos 40 chicos cayeron pesadamente, provocándose magulladuras y golpes. Una adolescente, que quedó tendida, posteriormente fue atendida en el interior del hotel por un médico que llegó en una ambulancia.