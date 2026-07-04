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Recuerdos fotográficos: fines del siglo XIX. El rostro de Lola Mora en el mármol

En este espacio de “Recuerdos” procuramos revivir el pasado por medio de imágenes que se encuentran guardadas en ese tesoro que es el Archivo de LA GACETA. Esperamos que a ustedes, lectores, los haga reencontrarse con aquellos momentos y que puedan retroalimentar con sus propias memorias esta sección que les brindamos día a día.

Recuerdos fotográficos: fines del siglo XIX. El rostro de Lola Mora en el mármol
Por Roberto Delgado y Jorge Olmos Sgrosso Hace 2 Hs

Se sabe que Lola Mora hizo un autorretrato en mármol al poco tiempo de haber llegado a Italia a estudiar arte, hacia 1898. El biógrafo Oscar Félix Haedo dice que entre los “primeros bustos realizados por la artista en Roma fueron los de un obispo, de una matrona tucumana, de Juan Bautista Alberdi como estudio para un futuro monumento y su propia efigie que, “enviada a una exposición en París, conquistó su primer éxito internacional ganando una medalla de oro”. Los biógrafos Carlos Páez de la Torre (h) y Celia Terán dicen que el único autorretrato de Lola Mora conocido es el busto que ella le regaló a Alberto León de Soldati, sin que se pueda afirmar que sea el premiado en París. Lo describen: con técnica de nonfinito, la artista hace surgir su propia cabeza reclinada de un bloque de Carrara sin desbastar. Con los cabellos anudados y chorreando sobre el cuello, el rostro de la joven escultora adquiere una fuerte presencia expresiva. Una foto de perfil de Lola Mora joven da una idea del parecido de su autorretrato.

Recuerdos fotográficos: fines del siglo XIX. El rostro de Lola Mora en el mármol
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