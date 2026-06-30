Revés definitivo para Trump: el Supremo de EEUU confirmó la condena por abuso sexual

Sin embargo, el equipo legal de Carroll y los tribunales de apelación previos sostuvieron que dichas pruebas eran pertinentes para demostrar un patrón de conducta y la propensión del acusado a cometer este tipo de actos. La demanda de Carroll fue posible gracias a la Ley de Supervivientes Adultos de Nueva York, una legislación que abrió una ventana temporal para que víctimas de agresiones sexuales ya prescritas pudieran buscar justicia por la vía civil.