Revés definitivo para Trump: el Supremo de EEUU confirmó la condena por abuso sexual

Resumen para apurados
- El Tribunal Supremo de EE.UU. rechazó de forma definitiva la apelación de Donald Trump, ratificando su condena por abuso sexual y difamación contra la escritora E. Jean Carroll.
- El tribunal ratificó el fallo de un jurado de 2023 sobre la agresión de los 90, tras rechazar los cuestionamientos de la defensa de Trump sobre testimonios de otras víctimas.
- Esta resolución agota las vías legales de Trump para revocar el fallo y la multa de 5 millones de dólares, mientras enfrenta otra condena por difamación de 83,3 millones.
En una decisión que agota los recursos legales de Donald Trump en este frente, el Tribunal Supremo de Estados Unidos -de mayoría conservadora- rechazó la petición del exmandatario para revocar la sentencia por abuso sexual y difamación. Con esta resolución, se mantiene en firme la indemnización de U$S5 millones a favor de la columnista E. Jean Carroll, dictada originalmente por un jurado en 2023.
El fin de la estrategia de apelación
La decisión del Supremo se produjo sin explicaciones adicionales ni votos particulares en contra, una práctica habitual cuando la Corte decide no admitir un caso a trámite.
Al negarse a revisar el veredicto, el tribunal ratifica las conclusiones de las instancias inferiores, que determinaron que Trump agredió sexualmente a Carroll en el probador de unos grandes almacenes en Nueva York a mediados de la década de 1990.
Según Trump, este fallo supone un golpe a su narrativa de defensa. A partir de ahora, el mandatario carece de herramientas judiciales para impugnar la etiqueta de "agresor sexual" que emana de este proceso civil. Tras conocerse la noticia, su equipo legal volvió a calificar el proceso como una "parodia de la justicia financiada por demócratas" y denunció una supuesta instrumentalización política del sistema judicial para perjudicar su carrera hacia la Casa Blanca.
Las pruebas en disputa
La defensa de Trump basó gran parte de su apelación en cuestionar la actuación del juez de distrito Lewis Kaplan. Los abogados del presidente argumentaron que no se debió permitir el testimonio de otras dos mujeres, Jessica Leeds y Natasha Stoynoff, quienes también acusaron a Trump de conductas sexuales inapropiadas en el pasado.
Según sus letrados, estos testimonios, sumados a la difusión en el juicio de la polémica grabación de *Access Hollywood*, "contaminaron" la percepción del jurado.
Sin embargo, el equipo legal de Carroll y los tribunales de apelación previos sostuvieron que dichas pruebas eran pertinentes para demostrar un patrón de conducta y la propensión del acusado a cometer este tipo de actos. La demanda de Carroll fue posible gracias a la Ley de Supervivientes Adultos de Nueva York, una legislación que abrió una ventana temporal para que víctimas de agresiones sexuales ya prescritas pudieran buscar justicia por la vía civil.
Un horizonte judicial complejo y millonario
Este caso es solo una parte de la batalla legal entre el magnate y la escritora. Además de los 5 millones de dólares confirmados por el Supremo, Trump enfrenta otra condena aún más cuantiosa: en enero de 2024, un segundo jurado le ordenó pagar 83,3 millones de dólares por daños y perjuicios. Esta segunda sentencia se deriva de las declaraciones difamatorias que Trump realizó en 2019, mientras ocupaba la presidencia, tras las primeras acusaciones públicas de Carroll.
La resolución de hoy no solo tiene implicaciones financieras para el candidato republicano, sino que refuerza el precedente judicial sobre la credibilidad de la denunciante. Mientras Trump insiste en que las reclamaciones de Carroll son una maniobra política para obtener beneficios económicos, la justicia estadounidense ha cerrado la puerta a su principal vía de exoneración, consolidando un veredicto que lo vincula legalmente con el abuso sexual.