Un masivo ataque ruso contra Kiev dejó 27 muertos

Unas 52.000 personas, entre ellas 4.500 niños, se refugiaron en estaciones subterráneas para protegerse, la cifra más alta de los últimos años. “Nunca había bajado a un refugio, hoy lo hice por primera vez”, contó Karina Taran, de 25 años, que comprendió la gravedad de la situación cuando los misiles comenzaron a caer. “Agarré a mi hijo y simplemente corrí al refugio. No salí hasta la mañana siguiente”, agregó.