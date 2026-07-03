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Un masivo ataque ruso contra Kiev dejó 27 muertos

Las autoridades calificaron como el mayor ataque contra la capital ucraniana desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022.

Un masivo ataque ruso contra Kiev dejó 27 muertos
Hace 4 Hs

KIEV, Ucrania.- Al menos 27 personas murieron y 91 resultaron heridas en Kiev tras una ofensiva de drones y misiles rusos, que las autoridades calificaron como el mayor ataque contra la capital ucraniana desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022.

Los ataques de Moscú contra Ucrania son casi cotidianos desde hace más de cuatro años, con alertas aéreas que ya forman parte de la rutina de sus habitantes.

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Según el jefe de la administración militar de Kiev, Tymour Tkachenko, 27 personas han muerto en los ataques y 91 resultaron heridas.

Kiev, que dispone de recursos mucho más limitados, especialmente en materia de misiles, también ha intensificado sus ataques contra territorio ruso, golpeando en particular al sector petrolero.

Se escucharon explosiones en la noche que se prolongaron durante varias horas. En uno de los barrios alcanzados, un reportero vio cómo los equipos de rescate extraían un cuerpo de entre los escombros. En las calles de Kiev, los habitantes acudieron en masa a los refugios, algunos con colchones bajo el brazo.

Unas 52.000 personas, entre ellas 4.500 niños, se refugiaron en estaciones subterráneas para protegerse, la cifra más alta de los últimos años. “Nunca había bajado a un refugio, hoy lo hice por primera vez”, contó Karina Taran, de 25 años, que comprendió la gravedad de la situación cuando los misiles comenzaron a caer. “Agarré a mi hijo y simplemente corrí al refugio. No salí hasta la mañana siguiente”, agregó.

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El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, prometió que el país responderá y pidió a Estados Unidos que le dé licencia para fabricar misiles de defensa antiaérea Patriot, a fin de “impedir ataques como este”. Denunció que Rusia “apunta a blancos civiles únicamente para obligar a Ucrania a renunciar a su Estado”. “Eso no ocurrirá”, aseguró, y prometió responder a los ataques.

Más tarde, Zelenski pidió a sus aliados que evalúen la posibilidad de acelerar la ayuda en materia de defensa aérea para su país en la cumbre de la OTAN que se celebrará en Turquía la próxima semana.

Acuerdo de paz

Un alto funcionario estadounidense declaró que el presidente Donald Trump quiere un acuerdo de paz para poner fin a las “matanzas insensatas” en Ucrania. Antes de regresar al cargo el año pasado, Trump dijo que podía resolver la guerra en Ucrania en 24 horas, pero los esfuerzos por negociar un alto el fuego están estancados.

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, condenó el ataque y exigió un alto el fuego. “Los ataques contra civiles y contra infraestructuras civiles, dondequiera que se produzcan, constituyen una clara violación del derecho internacional humanitario y deben cesar de inmediato”, dijo su portavoz Stephane Dujarric.

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El alcalde de la capital, Vitali Klitschko, declaró día de luto en Kiev, “en memoria de las víctimas del ataque más masivo del enemigo contra la capital”. Según la fuerza aérea ucraniana, Rusia lanzó 496 drones y 74 misiles entre la noche del miércoles y la madrugada de ayer. Decenas de residentes salieron de sus refugios y descubrieron que sus departamentos habían quedado reducidas a escombros.

Sabina Mambetova, de 32 años y cuyo apartamento quedó arrasado, contó que había huido de la ciudad oriental de Kramatorsk para instalarse en Kiev. “La mitad del edificio está destruida y el techo ya no existe”, dijo señalando la que hasta hace unas horas era su vivienda. “Ha habido muchos ataques antes, pero nunca había sido así”, dijo, describiendo la situación como “una verdadera pesadilla”.

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El Ministerio de Defensa ruso confirmó un “ataque masivo” contra la capital ucraniana, “en respuesta a los ataques terroristas del régimen de Kiev contra infraestructuras civiles”, al tiempo que afirmó haber apuntado a “empresas de la industria militar e instalaciones energéticas”.

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