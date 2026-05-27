Salta anunció que se hará cargo de la reparación de la Ruta Nacional 9, entre Rosario de la Frontera y Metán

Resumen para apurados
- El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, anunció que la provincia financiará la reparación de la Ruta 9/34 ante la falta de inicio de las obras por parte del Gobierno nacional.
- El tramo de 27 km entre Metán y Rosario de la Frontera presenta un grave deterioro. Salta aportará hasta 3.000 millones de pesos para bacheo, banquinas y saneamiento vial.
- La obra es clave para la seguridad y el transporte minero y agrícola. Este paso sienta un precedente de provincias asumiendo infraestructura federal ante el recorte de fondos.
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, anunció que la Provincia financiará con fondos propios la continuidad de las obras de reparación sobre la Ruta Nacional 9/34, en el tramo que une Metán con Rosario de la Frontera.
“Tomé la decisión de financiar con fondos provinciales la continuidad de obras en la Ruta Nacional 9/34, uno de los principales ingresos a Salta, en el tramo Metán–Rosario de la Frontera. Son 27 kilómetros fundamentales para la seguridad vial, la conectividad y el desarrollo de Salta”, expresó el mandatario a través de sus redes sociales.
La medida contempla el pago de certificados pendientes y un anticipo financiero destinado a ejecutar tareas de saneamiento integral de la calzada, bacheo profundo y perfilado de banquinas. Según estimaciones oficiales, la Provincia podría desembolsar hasta 3 mil millones de pesos si Nación no transfiere a tiempo los fondos comprometidos.
Sin embargo, el trasfondo excede la obra puntual. Mientras el Gobierno nacional continúa restringiendo partidas para infraestructura vial, Salta decidió avanzar con recursos propios para evitar la paralización total de un corredor estratégico para la región.
Las obras sobre la Ruta 9/34 habían sido anunciadas y firmadas por Nación en reiteradas oportunidades, aunque hasta mayo de 2025 los trabajos no se habían iniciado. El proyecto original contempla ensanche, repavimentación e iluminación de uno de los tramos más críticos del corredor bioceánico del norte argentino, considerado además uno de los caminos con mayor deterioro y siniestralidad del país.
La Ruta 9/34 conecta a Salta con el resto de la Argentina y resulta clave para el transporte de producción minera y agrícola. El deterioro de la calzada impacta tanto en la seguridad vial como en la actividad económica regional. Aunque existe un convenio firmado entre Provincia y Nación para ejecutar las obras entre Metán y Rosario de la Frontera, la continuidad de los trabajos depende ahora de fondos provinciales.