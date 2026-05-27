Salta anunció que se hará cargo de la reparación de la Ruta Nacional 9, entre Rosario de la Frontera y Metán

La Ruta 9/34 conecta a Salta con el resto de la Argentina y resulta clave para el transporte de producción minera y agrícola. El deterioro de la calzada impacta tanto en la seguridad vial como en la actividad económica regional. Aunque existe un convenio firmado entre Provincia y Nación para ejecutar las obras entre Metán y Rosario de la Frontera, la continuidad de los trabajos depende ahora de fondos provinciales.