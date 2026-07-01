El Gobierno nacional otorgó nuevas concesiones viales al sector privado

El Gobierno avanzó con un nuevo paso dentro de su plan de concesiones viales y, a partir de este miércoles, un grupo de empresas privadas pasará a hacerse cargo de la operación y el mantenimiento de un conjunto de rutas y autopistas que hasta ahora estaban bajo la órbita estatal. La medida se enmarca en la Red Federal de Concesiones, el esquema con el que la administración nacional busca transferir al sector privado la gestión de la infraestructura vial del país.