Hotel Mirador del Tafí: descanso, bienestar y naturaleza en el corazón de Tafí del Valle

Ubicado estratégicamente sobre la Ruta Provincial 307, a pocos metros del centro de Tafí del Valle y del emblemático Dique La Angostura, el Hotel Mirador del Tafí se consolida como una de las propuestas más completas para quienes buscan combinar descanso, servicios de primer nivel y momentos inolvidables en los Valles Calchaquíes.
El establecimiento renovó recientemente sus habitaciones, dando lugar a espacios más modernos, cálidos y acogedores, diseñados para brindar una estancia de descanso superior. Equipadas con Wi-Fi, Smart TV, aire acondicionado frío/calor, minibar, caja de seguridad y amenities de calidad, las habitaciones se distinguen además por sus privilegiadas vistas al paisaje vallisto, invitando a disfrutar de la serenidad y la belleza natural de Tafí del Valle.
Entre sus principales atractivos se destaca su exclusivo Spa, concebido como un verdadero refugio de bienestar en medio de los Valles Calchaquíes. El espacio ofrece sauna y confortables áreas de relax, ideales para desconectar y renovar energías además de un gimnasio completamente equipado para quienes desean mantener su rutina durante la estadía. A ello se suma su piscina climatizada cubierta, disponible durante todo el año, equipada con tecnología de cloración salina y bombas de calor aerotérmicas, que brinda una propuesta de relax única con el imponente paisaje vallisto como escenario.
La experiencia se completa en su restaurante, abierto al público en general, bajo la dirección de la reconocida Chef Ejecutiva Carolina Romero. Con un destacado desayuno buffet de elaboración artesanal, el restaurante ofrece una propuesta gastronómica que combina cocina local e internacional, incorporando además opciones veganas, vegetarianas y sin TACC para brindar una experiencia de excelencia.
Comprometido con la accesibilidad y el disfrute de toda la familia, el hotel dispone de ascensores, espacios recreativos inclusivos para niños y estacionamiento privado exclusivo para huéspedes disponible las 24 horas.
De cara a la temporada de vacaciones de invierno, el hotel prepara una programación especial para sus visitantes, con actividades recreativas pensadas para toda la familia y promociones exclusivas en alojamiento. La propuesta busca que quienes visiten Tafí del Valle puedan disfrutar no solo del descanso y la naturaleza sino también de experiencias únicas en uno de los destinos más elegidos del norte argentino.
Contacto
Para reservas e informes, los interesados pueden comunicarse al Tel. 381 3653274, escribir al mail info@hotelmiradordeltafi.com.ar o visitar la página web www.hotelmiradordeltafi.com.ar.
El hotel se encuentra ubicado en Ruta Provincial 307, Tafí del Valle, Tucumán.