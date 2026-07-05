Hotel Mirador del Tafí: descanso, bienestar y naturaleza en el corazón de Tafí del Valle

Entre sus principales atractivos se destaca su exclusivo Spa, concebido como un verdadero refugio de bienestar en medio de los Valles Calchaquíes. El espacio ofrece sauna y confortables áreas de relax, ideales para desconectar y renovar energías además de un gimnasio completamente equipado para quienes desean mantener su rutina durante la estadía. A ello se suma su piscina climatizada cubierta, disponible durante todo el año, equipada con tecnología de cloración salina y bombas de calor aerotérmicas, que brinda una propuesta de relax única con el imponente paisaje vallisto como escenario.